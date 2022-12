Tauberbischofsheim. Festliche Gottesdienste konnten die katholischen Christen über das Weihnachtsfest in gut besuchten Kirchen in Tauberbischofsheim begehen.

In der Kinderkrippenfeier in St. Bonifatius führte der Kinderchor Mini-Maxis das Weihnachts-Singspiel „Alles beginnt mit der Sehnsucht“ von Marita Hasenmüller auf. Die 22 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren sangen solistisch und im Chor und überzeugten mit einer tollen szenischen Darstellung. Wolfgang Eitzenberger führte durch die Liturgie, Julia Kohler hatte die musikalische Leitung.

Im Weihnachtsfestgottesdienst am 25. Dezember brachte der Kirchenchor St. Martin die Pastoral-Messe von Wolfgang Amadeus Mozart in G (KV 140) für Soli, Chor und Streicher zur Aufführung. Der Chor agierte lebendig und gestaltete die Sätze musikalisch differenziert in stetem Wechsel mit dem Solistenquartett: Margarita Pazara, Barbara Giouseljannis, Sangmog Lee und Jakob Mack. Katharina Cording und Esther Findeisen (Violinen), Dimitri Giouseljannis (Violoncello) und Lukas Kohler (Orgel) ergänzten mit ihrem Instrumentalspiel zu einem festlichen Klang und arbeiteten die Stimmungen der einzelnen Sätze von wiegend bis rasant heraus. Die Leitung hatte Julia Kohler.

Dekan Thomas Holler ging in seinen Predigtworten auf das Lukasevangelium ein „Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“. Mit diesem Hymnus wird bis heute unsere Freude über die Menschwerdung Gottes zum Ausdruck gebracht. Diese Worte schallen aber heute in eine friedlose Welt hinaus. „Immer wieder hören wir Schreckensmeldungen, die uns an der menschlichen Fähigkeit und Bereitschaft zum Frieden zweifeln lassen: Krieg und Terror, Hass und Gewalt, aber auch Konflikte zwischen Völkern und Kulturen, Unfrieden in Gemeinden, Gruppen und Familien. Bei alledem kann einem die Weihnachtsfreude fast vergehen. Und der Gesang der Engel klingt wie blanker Hohn“. Diese Worte wurden aber auch schon vor 2000 Jahren in eine friedlose Welt hinein gesungen: Als Jesus geboren wurde, hatte das Römische Reich gerade ein Jahrhundert von Bürgerkriegen hinter sich. Machtkämpfe zwischen rivalisierenden Feldherren und Aufstände in eroberten Ländern hatten die Menschen lange Zeit nicht mehr zur Ruhe kommen lassen.

Augustus hat der Welt Frieden gebracht durch seine Siege über feindliche Armeen, einen Frieden, der auf Furcht und Zwang beruhte. Christus möchte den Menschen Frieden bringen „durch den Sieg über uns selbst und über das Böse, einen Frieden, der auf der Verwandlung unserer Herzen beruht“. Vermutlich ist das auch der Grund dafür, dass dieser Friede nicht überall verwirklicht wird: Gott zwingt nämlich nicht dazu, „er will unsere Herzen dazu bewegen“.

Hilfloses Kind

Wenn Menschen oder Völker einen Konflikt beilegen wollen, versuchen sie normalerweise schon im Vorfeld, eine möglichst starke Verhandlungsposition zu erreichen, um für sich oder ihr Land das Maximum herausholen zu können. Bei Gott sei es genau umgekehrt. Er tritt den Menschen nicht aus einer Position der Stärke entgegen, sondern als schwaches, hilfloses Kind. Nur wer kein Herz hat, kann sich solch einem Friedensangebot verschließen! Von daher „bete ich an Weihnachten, dass das kleine Kind in der Krippe immer mehr Menschen anspricht und innerlich berührt, ihre Herzen öffnet und verwandelt, so dass sie trotz allem Unheil und Unrecht in der Welt Frieden finden und Frieden schließen können, mit sich selbst, mit ihrer Lebensgeschichte und mit ihren Mitmenschen, dass die Menschwerdung Gottes auch die Menschwerdung der Menschen fördert und wir auch heute trotz allem Unfrieden in der Welt voll Freude singen können: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade“. Bk