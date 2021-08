Freude über bestandenes Sportabzeichen

Tauberbischofsheim. Die zweite Auflage der „DJB-Safari@Home“ ist zu Ende. Jugendleitung und Verantwortliche der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim staunten nicht schlecht, als man feststellte, dass fast alle Bambinis und Schüler an der DJB-Breitensportaktion teilgenommen hatten.

Bereits zum 42. Mal in Folge unter der bewährten Leitung von Trainer Joachim Fels und Torsten Zettelmeier wurde die DJB-Judo-Safari, das Kinder- und Schülersportabzeichen des Deutschen Judo-Bunds für Mädchen und Jungen bis zum 14. Lebensjahr, erfolgreich durchgeführt. Aufgrund der massiven Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie wurde die Safari abermals mit großem Erfolg zuhause in Verbindung mit den Eltern als „ehrlichen Schiedsrichtern“ durchgeführt.

Der klassische DJB-Safari-Wettbewerb gliedert sich in normalen Zeiten in drei Teile. Als erstes im Budo-Wettbewerb (kämpferischer Teil), Leichtathletik (Laufen, Weitsprung, Medizinballweitwurf) und einem kreativen Teil (Malwettbewerb oder Bastelarbeiten).

Für die Initiatoren war es in dieser doch schwierigen Zeit eine Herausforderung, abermals Übungen zu kreieren, welche jeder Teilnehmer nachmachen konnte um Punkte zu sammeln. So waren das Wandsitzen, Crosslauf, Schubkarrenlaufen, Seilsprünge mit dem Judo-Gürtel und judospezifische Grundübungen gefordert. In den vergangenen drei Monaten wurde jeweils eine Aufgabe per Video übermittelt und dann sollten durch die Eltern die Ergebnisse ihres Nachwuchses an die Verantwortlichen gemeldet werden. Diese hatten alle Ergebnisse zusammengefasst und die jeweiligen Leistungsabzeichen (Gelbes Känguru, Roter Fuchs, Grüne Schlange, Blauer Adler, Brauner Bär und Schwarzer Panther) ermittelt. Die Abzeichen sind analog den Gürtelfarben im Judo.

In der Jahrgangstufe 2015 bis 2018 gingen als Beste hervor (mit dem „Schwarzen Panther“): Julius Reinhardt, Hendrik Ruhland und Tim Zettelmeier. In der Altersklasse 2009 bis 2014 waren dies Maxim Dormoy, Laura Merk, Raphael Merk und Pia Zettelmeier. Alle Teilnehmer nahmen bei der Siegerehrung ihre Urkunden, Stoffabzeichen und ausgelobten Preise entgegen.