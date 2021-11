Freier Impftermin im Rathaus

Tauberbischofsheim. Im Rathaus Tauberbischofsheim wird es am Donnerstag, 4. November, den ersten von drei freien Impfterminen geben. Nach Schließung der baden-württembergischen Impfzentren zum 1. Oktober 2021 werden die Impfungen gegen das Coronavirus aktuell maßgeblich von den niedergelassenen Ärzten durchgeführt.

Da die Impfkapazitäten der Arztpraxen begrenzt sind und durch die aktuell anstehenden oder schon laufenden Drittimpfungen und Impfung von zunächst Impfunentschlossenen ausgelastet sind, hat die Stadt Tauberbischofsheim in Zusammenarbeit mit einem Mobilen Impfteam des Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall drei Impfaktionen organisiert. Diese werden jeweils an den Donnerstagen 4. und 25. November und 16. Dezember von 11 bis 17 Uhr im Gästeraum des Rathauses angeboten.

Es wird der Impfstoff BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson verimpft. Die Impfaktion richtet sich ausschließlich an Personen ab zwölf Jahren. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen durchgeführt.

Die Drittimpfungen werden von der Stiko für folgende Personengruppen empfohlen:

Personen im Alter von 70 Jahren;

Bewohner und Bewohnerinnen und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen. Aufgrund des erhöhten Ausbruchspotenzials sind hier auch Bewohner im Alter von unter 70 Jahren eingeschlossen

Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen der Pflege für alte Menschen oder für andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe

Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt

Personen, die vor mindestens vier Wochen eine Impfstoffdosis der COVID-19 Vaccine Janssen erhalten haben

„Ich freue mich, dass wir hier im Rathaus eine bequeme Möglichkeit zur Impfung ohne vorherige Terminvereinbarung anbieten können. Gerade jetzt, da die Erkrankungszahlen steigen und wir uns kurz vor Eintritt in die Warnstufe befinden, ist die Impfung ein wichtiger Bestandteil um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken“, führt Bürgermeisterin Anette Schmidt aus. Sie appelliert: „Je mehr Menschen geimpft sind, umso besser stehen unsere Chancen auf ein Leben ohne Maske und ohne Einschränkungen. Jede Impfung zählt und bringt uns dem Ziel näher, diese Pandemie zu überwinden. Schützen Sie sich und alle Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Nutzen Sie die Möglichkeiten. Machen Sie mit.“