Frankenbad startet am Wochenende in die neue Saison

Tauberbischofsheim. Die Badesaison im Frankenbad startet an diesem Samstag. Die umfangreichen Vorbereitungen sind abgeschlossen und das Team freut sich auf die Öffnung. Die Wassertemperatur liegt aktuell bei angenehmen 22,8 Grad und der Badespaß kann beginnen.

AdUnit urban-intext1

Für den Einlass wird ein tagesaktueller negativer Coronatest benötigt. Geimpfte (nach Eintritt des vollständigen Impfschutzes) und Genesene sind davon befreit, wenn sie einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Diese Regelungen gelten auch für Kinder, die das sechste Lebensjahr vollendet haben.

Das Frankenbad hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag/Dienstag/Donnerstag und Freitag 8.30 bis 20 Uhr, Mittwoch 7 bis 20 Uhr, Samstag/Sonntag 8 bis 20 Uhr.

Die Eintrittspreise bleiben unverändert und die 10er-Karten vom letzten Jahr behalten ihre Gültigkeit. Jahreskarten und 10er-Karten können an der Schwimmbad Kasse oder im Bürgerbüro erworben werden. Familienkarten sowie Eintrittskarten in Verbindung mit dem Landesfamilienpass sind nur im Bürgerbüro der Stadtverwaltung, nach vorheriger Terminabsprache (Telefon 09341/80311), erhältlich. Beim Kauf der ermäßigten Karten ist die Vorlage von Nachweisen wie etwa Landesfamilienpass, Stammbuch (entfällt bei Einwohnern von Tauberbischofsheim), Schüler- oder Studentenausweis usw. erforderlich.

AdUnit urban-intext2

Ab 18 Uhr gilt im Freibad der ermäßigte Abendtarif. Es wird drauf hingewiesen, dass Saisonkarten nicht zum Schwimmbadbesuch berechtigen, sobald die maximal zulässige Besucherzahl erreicht ist.

Die Anzahl der Badegäste ist auf maximal 650 Personen begrenzt. Eine Schwimmrichtung wird nicht vorgegeben. Es gibt aber einen gekennzeichneten separaten Ein- und Ausstieg. Ein Selbstauskunfts-Formular muss ausgefüllt werden. Vor dem Einlass in das Freibad müssen persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Datum und Zeitraum des Besuchs) angegeben werden. Dies dient der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde sofern dies erforderlich wird. Der entsprechende Vordruck ist zum Download auf der Internetseite der Stadt oder ausgedruckt zum Ausfüllen im Rathaus, Klosterhof (Foyer) und an der Schwimmbadkasse erhältlich.

AdUnit urban-intext3

Der Vordruck sollte zu Hause ausgefüllt werden, um am Eingang Warteschlangen zu vermeiden. Jeder Besucher erhält am Einlass einen Chip, den er beim Verlassen des Bades am Ausgang in eine aufgestellte Box einwirft.

AdUnit urban-intext4

Die Badegäste müssen den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern zu Personen beachten. In geschlossenen und überdachten Räumen, wie beispielsweise in den Toiletten und Umkleidekabinen, muss eine medizinische Alltagsmaske oder FFP2-Maske getragen werden. Bodenmarkierungen helfen beim Abstand halten. stv