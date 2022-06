Forschertag zum Einstieg

Tauberbischofsheim. Die neu gestaltete Außenstelle der Akademie für Innovative Bildung und Management (aim) wurde am Donnerstag, am Marktplatz 9/10 im Gebäude der ehemaligen Post in Tauberbischofsheim eröffnet und zeitgleich die Netzwerkpartnerschaft mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gefeiert.

Rund 300 Besucher und -innen erkundeten die neuen Räume der aim-Außenstelle und nahmen an zahlreichen Mitmachaktionen teil. „Es war schön, zu sehen, wie sehr die Veranstaltungen rund um das Thema ‚Geheimnisvolles Erdreich’ große wie kleine Augen haben strahlen lassen“, sagt Tatjana Linke, Geschäftsführerin der aim. „Mit der neuen aim-Außenstelle bieten wir künftig genügend Raum für das aim-Weiterbildungsangebot .“

Der Forschertag stand unter dem Motto „geheimnisvolles Erdreich“. © aim

Pädagogische Fachkräfte an Kitas und Grundschulen können durch ein umfassendes Kursangebot auf die Umsetzung einer frühen MINT-Bildung vorbereiten und Kinder zu nachhaltigem Handeln befähigen. Seit Beginn des Jahres 2022 ist die Akademie für Innovative Bildung und Management Netzwerkpartnerin für mehrere Stadt- und Landkreise im Norden Baden-Württembergs der bundesweiten Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“.