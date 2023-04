Forderung nach Stellplatznachweis auch bei Nachverdichtung

Tauberbischofsheim. Etliche private Bauanträge standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch. Dabei ging es um zwei Neubauten in Hochhausen und zwei Sanierungen in der Kernstadt. Bei allen Vorhaben handelt es sich um die Schaffung von mehr oder neuem Wohnraum.

Bürgermeisterin Anette Schmidt erläuterte, dass eine Nachverdichtung immer begrüßenswert sei, um den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten. Sie informierte zudem, dass laut Landesbauverordnung seit einigen Jahren in diesem Fall keine Stellplätze nachzuweisen seien. Josef Morschheuser (CDU) sprach die sehr engen und stets zugeparkten Straßen in den Wohngebieten der Kernstadt an. Die Leute hätten nicht wie früher nur ein Auto, sondern mindestens zwei. Er fragte deshalb an, ob die Stadt nicht von sich aus Stellplatznachweise fordern könne. Gerhard Baumann (CDU) stimmte seinem Fraktionskollegen zu und stellte fest, dass in dem engen Gebiet Heimbergsflur kaum ein Parkplatz zu finden sei.

Bauordnungsamtsleiterin Sabine Oberst erläuterte, dass Bestimmungen der Landesbauordnung nur über eine örtliche Bauvorschrift zu ändern seien. Bürgermeisterin Anette Schmidt räumte die kritische Parkplatzlage zwar ein, verwies aber auch auf Arbeitnehmer und Krankenhausbesucher, die ihre Fahrzeuge im Bereich Heimbergsflur abstellten. Vielleicht, so ihre Hoffnung für die Zukunft, gehe der Trend in den kommenden Jahren ja in Richtung weniger Autos.

Ein weiterer Punkt sorgte bei den Gemeinderäten für Unverständnis. Zur Anlage des neuen Recyclinghofs im Industriepark A 81 liegt jetzt der Bauantrag vor, von dem das Gremium Kenntnis zu nehmen hatte. Die Bürgermeisterin erläuterte das bereits im Kreistag vorgestellte Konzept und begrüßte die Verlegung als „sehr sehr positive Entwicklung“. Die Öffnungszeiten würden durch den neuen Betreiber Inast wesentlich erweitert und die Zu- und Abfahrt per Einbahnstraßenregelung ermöglicht. Außerdem gebe es mehr Stellplätze zum Abladen.

Beim Betrachten des Plans echauffierte sich Bernd Mayer (Bürgerliste) mit den Worten „Das kann doch nicht wahr sein“ über die Containerstellplätze. Seiner Meinung nach müsse es möglich sein, Holz, Sperrmüll oder Elektroschrott ebenerdig einzuwerfen. Dass eine Absenkung nicht vorgesehen sei, könne er nicht verstehen. Das derzeitige Klettern über Leitern bemängelten auch Sascha Diemer (CDU), Dr. Bruno Stumpf (Freie Wähler) und Kuno Zwerger (Bürgerliste). Gerhard Baumann (CDU) meinte, dass Inast ein professionelles Unternehmen sei und er sich deshalb die Aufstellung von gut zugänglichen kleineren Containern vorstellen könne. Die Bürgermeisterin versprach, das Anliegen an den Landkreis weiterzugeben. Mehr als Wünsche zu äußern könne man nicht tun, weil der Recyclinghof nicht in die Zuständigkeit der Stadt falle.

Auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten teilte das Landratsamt mit, dass auf dem neuen Recyclinghof bei leeren Containern die seitlichen Flügeltüren geöffnet sein werden, so dass die Gegenstände ebenerdig hineingetragen werden können. Werden die Türen ab einem bestimmten Füllstand geschlossen, kann Sperrmüll und anderes neben die Container gestellt werden. Die Inast-Mitarbeiter befördern sie später per Radlader in den Container.

Einstimmig vergab der Technische Ausschuss die Planungsleistungen der Stufen fünf bis neun zur Erweiterung des Regenklärbeckens im Industriegebiet Nord an die Karlsruher Ingenieurgesellschaft Mohn-Ingenieure. Die geschätzten Baukosten für das Projekt belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro.

Sabine Oberst informierte, dass am Zickzackweg Richtung Goethestraße nun Hundekotbeutel zur Verfügung stehen. Die Anbringung eines Verkehrsspiegels in der Badgasse sei auf Anregung von Bürgerinnen nochmals überprüft worden. Das Ansinnen wurde mit der Begründung abgelehnt, dass sich Fahrer an die Kreuzung im Schritttempo herantasten sollen. Dass eine Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt und das Tor zum Badgarten repariert worden sei, wurde von Anwohnern positiv aufgenommen. Geprüft wurde auch die Aufstellung einer Geschwindigkeitsanzeige zwischen Dienstadt und Königheim. Dies sei allerdings außerorts nicht möglich.

Bauamtsleiter Zoltan Szlaninka berichtete, dass der Ausbau der Laurentiusbergstraße planmäßig laufe und eine zweite Kolonne für die Arbeiten in Richtung Kasernenstraße eingesetzt werde. Der fertige untere Teil könne erst nach der Abnahme freigegeben werden.

Der Verwaltungsausschuss vergab den Auftrag für die Ausstattung der Computerräume im Schulzentrum am Wört im Rahmen des „Digitalpakt Schule“ an die Firma IT-Haus für 62 PC und Monitore sowie vier Drucker zum Preis von rund 62 000 Euro.