Tauberbischofsheim. In der Bürgerfragestunde im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats meldete sich am Donnerstag eine Anwohnerin des Bahnhofareals in Tauberbischofsheim zu Wort. Sie beklagte sich darüber, dass ihr Grundstück immer wieder von Passanten heimgesucht werde, um dort ihre Notdurft zu verrichten.

„Es ist nicht auszuhalten und unter aller Würde“, betonte sie und forderte die Schaffung eines öffentlichen WCs am Bahnhof. Außerdem werde immer wieder Müll achtlos auf ihr Grundstück geworfen.

Bürgermeisterin Anette Schmidt äußerte Verständnis: „Das ist ein bekanntes und großes Problem, das leider nur sehr schwer in den Griff zu bekommen ist.“ Bezüglich einer öffentlichen Toilette konnte Schmidt nur wenig Hoffnung machen. Man habe das in Gesprächen mit der Bahn bereits angeregt. gf