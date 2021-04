Main-Tauber-Kreis. Im gesamten Main-Tauber-Kreis wurde im Januar 2018 das Ruftaxi eingeführt. Schon 2019 wurde es mit dem ÖPNV-Innovationspreis in der Kategorie „Betrieb/Verkehrsplanung – Angebotsausbau im ländlichen Raum“ ausgezeichnet.

Das Ruftaxi bietet eine zusätzliche Mobilitätsalternative in verkehrsschwachen Zeiten. Auch am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien bietet es zusammen mit Bus und Bahn für alle Kommunen im Main-Tauber-Kreis mindestens alle zwei Stunden ein öffentliches Mobilitätsangebot.

Das Ruftaxi verkehrt im Prinzip wie der restliche ÖPNV nach Fahrplan – allerdings nur nach vorheriger Bestellung. Gebucht werden kann es an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr, berichtet Thorsten Haas, Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT): „Im Idealfall sucht der Fahrgast im Fahrplan nicht nach einem Ruftaxi, sondern gibt einfach seinen Fahrtwunsch ein. Möglichkeiten, ein Ruftaxi zu buchen, erscheinen dann ganz automatisch.“

Gebucht werden kann entweder telefonisch unter der Servicenummer 0621/1077 077, direkt über die Webseite www.vrn.de oder in der entsprechenden App.

Im FN-Video berichtet der VGMT-Geschäftsführer gemeinsam mit Ruftaxi-Anbieter Reiner Ziegler (Geschäftsführer Ziegler-Reisen Niederstetten) über die neue Möglichkeit der sogenannten Haustürbedienung, aktuelle Corona-Vorgaben und steigende Fahrgastzahlen.