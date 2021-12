Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Asyl - Flüchtlingsfamilie Hussein hat in Tauberbischofsheim eine Wohnung gefunden / Hausdirektorin Nadine Veit und Artikel in Fränkischen Nachrichten halfen Flüchtlingsfamilien kommt in Tauberbischofsheim unter: Kleines Wunder – große Tränen

Vor drei Jahren aus dem Irak geflüchtet, waren Sheila Hussein und ihre fast erwachsenen Kinder zuletzt in Impfingen auf 25 Quadratmetern untergebracht. Durch viel Engagement fand sich nun eine Lösung.