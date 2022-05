Floriansjünger waren bei neun Einsätzen gefordert

Dittigheim. Bei der gut besuchten Generalversammlung der Abteilungswehr Dittigheim standen Ehrungen und Neuwahlen im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Mirko Seitz berichtete Schriftführer Steffen Mages, dass die letzten knapp zweieinhalb Jahre sehr von Corona geprägt waren, was sich auf sämtliche Aktivitäten niederschlug. Die Wehr hatte neun Einsätze und absolvierte 13 Übungen. Trotz der Pandemie versuchte man, beispielsweise mit einer Online-Bierblindverkostung, den kameradschaftlichen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Auch beim nahezu lahmgelegten öffentlichen Leben brachte sich die Wehr im Rahmen des Erlaubten mit ein. Das beinhaltete das Maibaumstellen sowie wegen des nicht stattfindenden Martinsumzugs wurden die Dittigheimer Kinder mit kleinen Geschenken überrascht.

Wie der Bericht von Jugendwart Thomas Schmitt zeigte, beträgt der Mitgliederstand aktuell sechs Jugendliche. Drei weitere konnten die Grundausbildung erfolgreich abschließen und wurden in die Einsatzwehr übernommen. Auch die Übungsstunden der Jugendfeuerwehr wurden durch die Pandemie beeinträchtigt, und so verlegte man sich hauptsächlich auf theoretischen Unterricht.

Abteilungskommandant Mirko Seitz wies auf die Wichtigkeit guter Ausbildung hin, von der die Wehr in Zeiten von Corona zehren konnte. Obwohl nahezu kein Übungsbetrieb im vergangenen Berichtszeitraum möglich war, bewährte sich die Wehr in den Einsätzen. Dabei handelte es sich um einen Zimmerbrand im Zipfpark, um einen Kaminbrand in der Zehntfreistraße, um das Beseitigen einer Ölspur, um das Bergen einer Person aus der Tauber, um einen Einsatz wegen Starkregens, um das Löschen eines Papiercontainers bei der Firma VS, um das Übernehmen der Sicherheitswache im Gerätehaus Tauberbischofsheim, um einem Einsatz auf der Autobahnbrücke wegen Absturzgefahr und um das Unterstützen der Hochhäuser Wehr bei einem Brand, wobei man zusammen mit den Distelhäuser Wehr die Wasserförderung sicherstellte.

Erfreut stellte er fest, dass beim diesjährigen Maibaumstellen, bei dem die Bevölkerung wieder anwesend sein durfte, so etwas wie „Normalität“ zu spüren war. Der Mitgliederstand der Einsatzwehr konnte durch Abgänge zu den Senioren, Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr und einen Beitritt stabil bei 32 gehalten werden. Beim Ausblick auf das weitere Jahr kündigte er an, wenn es möglich ist, das traditionelle Feuerwehrfest am letzten Augustwochenende wieder durchzuführen.

Dem Kassenwart Dieter Faulhaber bescheinigten die Prüfer Jochen Hepp und Marcel Schneider eine einwandfreie Führung der Kasse und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstandes, die von den Anwesenden einstimmig erteilt wurde.

Bei den anschließenden Wahlen wurden Abteilungskommandant Mirko Seitz mit seinen Stellvertretern Thomas Schmitt und Uwe Reichel im Amt bestätigt.

Als Ausschussmitglieder wurden Jürgen Bauer, Klaus Lang, Philipp Lang, Simon Schimpf und Carsten Schmitt in Amt und Würden gehoben.

Beförderungen und Ehrungen

Die Jugendlichen Maximilian Lang, Jan Schimpf und Thomas Wöppel wurden nach bestandener Grundausbildung von Abteilungskommandant Mirko Seitz und Stadtkommandant Stefan Lindtner in die Einsatzwehr übernommen und zum Feuerwehrmann befördert. Außerdem stieg Jörg Hoch zum Hauptlöschmeister auf. Als Neuzugang wurde Alfred Lang in die Dittigheimer Wehr aufgenommen.

Im Anschluss ehrte Mirko Seitz noch Alfred Bader, Udo Bader, Konrad Schmitt und Josef Spörer für langjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr und entsprach dem Wunsch von Klaus Schnurr und Peter Eckert, in die Alterswehr wechseln zu dürfen.

Als erfolgreiche Absolventen des Sportabzeichens wurden Falk Bödigheimer, Jörg Hoch, Philipp Lang, Steffen Mages, Stefan Popp, Silas Reichel, Uwe Reichel, Carsten Schmitt, Michael Spörer und Holger Stephan ausgezeichnet.

Grußworte

Bürgermeisterin Anette Schmitt lobte die Wehr für das hohe Engagement und den Ausbildungsstand sowie für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit den Tauberbischofsheimer Kameraden. Sie betonte, wie wichtig die Ortswehren gerade im Hinblick auf Ortskenntnis im Einsatz sind.

Auch die gute Präsenz der Seniorenabteilung und die gute Jugendarbeit stellte sie heraus, wobei sie sich wünschte, dass der Anteil weiblicher Mitglieder in Zukunft wachsen solle.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert dankte im Namen des Ortschaftsrates für das große Engagement und die unkomplizierte Zusammenarbeit, was er mit dem Einbringen der neuen Maibaumhülse belegte.

Stadtkommandant Stefan Lindtner informierte, dass in Zukunft die Alarmierung über Smartphone ausgebaut werden soll, die Sirenen aber trotzdem weiterhin fester Bestandteil der Alarmierung bleiben werden. Das neue Tanklöschfahrzeug 4000 soll im Oktober an die Stadt übergeben werden. Bei dieser Gelegenheit werden auch Ehrungen vorgenommen. stm