Fleißiger Biber sorgt für nassen Damm

Main-Tauber-Kreis. „Der Biber ist schuld.“ Das sagte Landrat Christoph Schauder bei der Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses des Kreistags am Mittwoch zum Thema Wachbachbrücke bei Hachtel. Eigentlich sollte dieses Thema mit dem Ersatzneubau vor fünf Jahren erledigt sein. Damals wurden 60 Meter der Kreisstraße 2845 bis zum Anschluss an die Kreisstraße 2887 neu ausgebaut und das Bachbett rund fünf Meter vom Dammfuß wegverlegt, damit dieser trocken bleibt. Dann aber siedelte sich dort ein Biber an und arbeitete kräftig. Das streng geschützte Tier hat durch seine zahlreichen Staudämme dafür gesorgt, dass ein neues Bachbett entstand, der Wachbach wieder am Dammfuß vorbeiläuft und diesen durchfeuchtet. Als Gegenmaßnahme soll der Dammfuß jetzt mit Beton und Flussbausteinen dauerhaft trocken gehalten werden. Die Maßnahme, die zeitnah in Angriff genommen werden soll und vom Ausschuss einhellig gebilligt wurde, wird rund 16 000 Euro kosten. Bild: Heike von Brandenstein

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1