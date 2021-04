Fleißige Helfer waren im Einsatz

Tauberbischofsheim. Viele Menschen engagieren sich freiwillig und ohne Vergütung für das Gemeinwesen. Ihre Motive und Erfahrungen sind dabei so vielfältig und wichtig wie die Aufgaben, die sie übernehmen. Bürgerschaftlicher Einsatz wird auch in der Kernstadt und den Stadtteilen großgeschrieben, etwa beim Schmücken der Osterbrunnen, bei der Pflege von Wanderwegen und Grünflächen, bei Museumsdiensten, der Aktion „Picobello“, dem Engagement in den Vereinen für kirchliche und soziale Themen, im Umwelt- und Naturschutz und vielen weiteren Projekten.

In Impfingen wurde zum Beispiel zuletzt eine kleine Treppenanlage an der Grundschule von den Ortschaftsräten Volker Werr und Alexander Diehm renoviert. In Hochhausen war Stefan Münch im Einsatz und hat in Abstimmung mit Ortsvorsteher Hilmar Freundschig das Ortsbegrüßungsschild mit Gastronomiehinweisen renoviert (Bild).