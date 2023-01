„Fit ins neue Jahr“ lautet das Motto

Tauberbischofsheim. Unter dem Motto „Fit ins neue Jahr“ startet die Turnabteilung des TSV 1863 Tauberbischofsheim mit ihrem „Gymwelt“-Programm „Fitness- und Gesundheitssport im Verein“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Montag: 14 bis 15 Uhr: Gymnastik im Sitzen, Gymnastikhalle Grundschule am Schloss; 19 bis 20 Uhr: Step-Aerobic, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21 Uhr: Body-Workout, Gymnastikhalle am Wört; 19.15 bis 21.30 Uhr: Jedermänner „Fit mit Power, Gymnastik und Spiel“, Grünewaldhalle.

Dienstag: 9.30 bis 10.30 Uhr: Mama Fit, Gymnastikhalle am Wört; 14 bis 15 Uhr: Gymnastik für Senioren, Gymnastikhalle am Wört; 17.15 bis 18.15 Uhr: Fit ab 60, Gymnastikhalle am Wört; 18 bis 19 Uhr: Pilates, Gymnastikhalle Grundschule am Schloss; 18.15 bis 19.15 Uhr: Wassergymnastik, Schwimmhalle im Fechtzentrum; 18.30 bis 19.30 Uhr: Laufen macht Laune, Lauftraining im Stadion; 18.30 bis 19.45 Uhr: Functional-Fit, Gymnastikhalle am Wört; 19 bis 20 Uhr: Modern-Jazz-Dance, Gymnastikhalle Grundschule am Schloss; 19.15 bis 20.15 Uhr: Wassergymnastik, Schwimmhalle im Fechtzentrum; 20 bis 21.30 Uhr: Piloxing SSP, Gymnastikhalle am Wört.

Mehr zum Thema Schlackohren Orden der Assamstadter Schlackohren karikiert neuen Waldbadepfad Mehr erfahren

Mittwoch: 8.30 bis 9.30 Uhr: Walking Treff mit Nordic-Walking, Waldparkplatz Hamberg; 17.15 bis 18.15 Uhr: Funktionsgymnastik geeignet für sportlichen Wiedereinstieg nach Covid-Erkrankung, Gymnastikhalle am Wört; 18.30 bis 19.30 Uhr: Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21.15 Uhr: „Aktiv älter werden“ Gymnastik für Frauen ab 50, Gymnastikhalle am Wört.

Donnerstag: 9.15 bis 10.15 Uhr: Fit in den Tag, Gymnastikhalle am Wört; 15.15 bis 16.45 Uhr: Jedermannturnen - Gymnastik 60+, Gymnastikhalle am Wört; 17.15 bis 18.45 Uhr: Aktivität und Lebensfreude nach Krebserkrankungen, Gymnastikhalle am Wört; 18.30 bis 19.30 Uhr: Funktionsgymnastik, Aula Berufsschulzentrum; 18.45 bis 20 Uhr: Rückenfit für Männer und Frauen, Gymnastikhalle am Wört; 20 bis 21 Uhr: HIIT-Powerhour, Gymnastikhalle am Wört.

Freitag: 19 bis 20.30 Uhr: Cross-Training, Sporthalle Am Wört.