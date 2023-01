Tauberbischofsheim. „Fisch zu viert“ ist eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien auf den Bühnen dieser Welt. Arne Retzlaff hat das Stück an der Badischen Landesbühne inszeniert. In Tauberbischofsheim ist die Komödie am Montag, 16. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen.

Hohes Tempo, Sprachwitz und jede Menge schwarzer Humor versprechen einen schaurig-schönen und höchst unterhaltsamen Theaterabend.

© Peter Empl