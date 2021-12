Firma Meineke spendete

Tauberbischofsheim. Einen ganzen Kofferraum voll mit Wurstkonserven im Warenwert von 1303 Euro übergab die Firma „Haustechnik Meineke“ dem Tafelladen des Caritasverbands in Tauberbischofsheim. Tafelladenleiterin Sylvia Hehn und ihre Kollegin Verena Auerhammer freuten sich sehr über diese besondere Lebensmittelspende: „Gerade in den Advents- und Weihnachtstagen liegt es uns sehr am Herzen, dass alle Kunden mit ausreichend Lebensmitteln versorgt sind. Mit dieser großzügigen Spende können wir auch in diesem Jahr wieder dieses Ziel erreichen.“

„Mit dieser Spende möchte ich unkompliziert Hilfe für Menschen leisten, die es in der aktuellen Corona Krise doppelt so schwer haben“, so Firmeninhaber Daniel Meineke. Man unterstütze gerne die wertvolle Arbeit im Tafelladen und trage dazu bei die Bedürftigen in der anhaltenden Corona Pandemie nicht alleine zu lassen.

Dankbar zeigte sich auch Guido Imhof, Abteilungsleiter der Sozialen Dienste im Caritasverband. In diesen besonderen Tagen hofft die Tafel auf viele weitere Spenden von Privatpersonen, Unternehmen, Geschäften, Schulen und Vereinen. Besonders haltbare Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Reis Öl, Milch, Nu-deln, Kaffee, Konserven oder Hygieneartikel werden ständig benötigt. Ebenso ist jede Geldspende mit Blick auf die Unterhaltung des Kühlfahrzeugs willkommen.