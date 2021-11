Tauberbischofsheim. „Ohne Empörung keine Demokratie, keine Menschenrechte, kein Klimaschutz, keine MeToo-Debatte“, so die Dramatikerin Theresia Walser. Aber was passiert, wenn Empörung nur noch wütende Selbsterregung ist? Diese Absurdität stellt die „Meisterin der Bühnengroteske“ in ihrem Stück „Die Empörten“ aus, das am Montag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim gezeigt wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es ist eine „finstere Komödie“ über Rechtspopulismus und den Zerfall der Sprache. Aufgebrachte Bürgerinnen und Bürger ziehen in „Empörungschören“ durch die Straßen von Irbertsheim. Doch wer sind diese Empörten, die ihrer Wut da lauthals Gehör verschaffen? In seiner Inszenierung treibt Alexander Schilling das überreizte Gesellschaftsklima, in dem das Stück spielt, lustvoll auf die Spitze.

Ein junger Mann ist mit dem Auto in eine Menschenmenge gerast. Er selbst und ein Muslim starben, mehrere Personen wurden schwer verletzt. War es ein tragischer Unfall? Ein erweiterter Selbstmord? Ein islamistischer Terroranschlag? Das Volk verlangt Aufklärung. Einzig die Bürgermeisterin weiß, dass der Schuldige ausgerechnet ihr Halbbruder Moritz ist. Ein Skandal wäre für die Amtsträgerin verheerend, denn der Wahlkampf ist in vollem Gange.

Info: Karten im Vorverkauf gibt es bei Schwarz auf Weiss Buchhandel, Hauptstraße 32, Tauberbischofsheim, Telefon 09341/7768.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2