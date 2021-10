Finanz-Seminar für Frauen

Tauberbischofsheim. Immer mehr Frauen beschäftigen sich intensiver mit Finanzthemen. Am Dienstag, 26. Oktober, um 18.30 Uhr können sie das mit professioneller Anleitung in der Mediothek tun. Natalie Derk ist Gewerbe- und Anlagespezialistin sowie Spezialberaterin für Frauen bei der Volksbank Main-Tauber. Bei einem Workshop nur für Frauen gibt sie Denkanstöße und Tipps explizit für Frauen und ihre Finanzen, angepasst auf die aktuelle Lebenssituation. Damit es wirklich individuell wird, sollten die Teilnehmerinnen ihre Renteninfo oder den Rentenbescheid mitbringen. Anmeldungen sind unter Telefon 09341/80383 oder per E-Maial unter mediothek@tauberbischofsheim.de möglich.

