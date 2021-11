Fimra Mott verabschiedet langjährige Mitarbeiterin

Tauberbischofsheim. Ein ganzes Berufsleben bei einem Arbeitgeber zu erleben, ist nicht vielen Beschäftigten gegeben. Christel Landwehr hat dieses Kunststück fertiggebracht. Von der Lehre bis zur Rente war sie bei der Firma Mott Mobile Systeme im Gewerbegebiet Dittwarer Bahnhof beschäftigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anfangs, so erinnert sie sich, konnte man noch mit dem Zug am Bahnhof aussteigen und zu Fuß die paar Meter bis zur Firma laufen. Da wurden auch noch Güterwagen abgefertigt, die beispielsweise mit den auch heute noch erhältlichen Kartenständern der Firma Mott beladen wurden. „Wir haben die Etiketten noch von Hand geschrieben, Computer gab es damals noch keine“. Jeder Kartenständer bekam seine eigene Beschriftung, alles Handarbeit. Und für Rechnungen gab es Schreibmaschinen und Rechenmaschinen zur Berechnung des Preises. Da hat sich in den letzten Jahren vieles verändert, die Automatisierung hat Einzug gehalten. Doch einiges ist auch noch so wie früher, das gute Verhältnis der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.

Mehr zum Thema Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Christel Landwehr erlernte den Beruf der „Industriekaufmann“. Eine Berufsbezeichnung für Frauen und Männer in unterschiedlicher Variante, wie heute üblich, damals undenkbar. Und sie ist stolz, den Beruf von der Pike auf gelernt zu haben.

Auch nach der Lehre blieb sie im Unternehmen. Wo andere den Lehrbetrieb verließen, um andere Welten kennenzulernen, stand sie von Anfang an hinter der Firma Mott. „Ich habe meine Erfahrungen hier genauso sammeln können“, meint sie rückblickend. Über 100 Jahre ist die Firma nun alt – im letzten Jahr hätte man ohne Corona den runden Geburtstag feiern können – und fast die Hälfte davon hat Christel Landwehr am Firmenerfolg mitgearbeitet. Die Firma sei ständig gewachsen und selbst jetzt in Zeiten von Corona habe man keinen Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin entlassen müssen, sagte Geschäftsführer Jürgen Junker, voller Stolz bei der Verabschiedung der Jubilarin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Christel Landwehr sagt über sich: „Klein, aber nicht zu übersehen“. Und das sei wirklich so, pflichtet ihr ihr Chef bei. Er hatte die Firma 2015 vom damaligen Inhaber Thorsten Mott übernommen und um einige Produktlinien erweitert.

„Da hat sich schon einiges verändert“, weiß Christel Landwehr. Sie ist alle Veränderungen mitgegangen. Scherzhaft nannte sie Jürgen Junker „die Erfinderin des Homeoffice“. Als nämlich die Babypause bei Christel Landwehr anstand, arbeitete sie einfach von zu Hause aus weiter. Die notwendigen Unterlagen brachte ihr ein Kollege auf der Heimfahrt durch Großrinderfeld vorbei und sie erledigte alles gewissenhaft daheim. So ganz wird sie der Firma doch nicht abhanden kommen, denn sie will noch als Minijobberin mithelfen, die Firma in den kommenden Jahren weiter zu gestalten. „Ich hatte nur vier Chefs, erst zwei, dann einen und jetzt einen neuen“, erzählt sie schmunzelnd. Ihr jetziger Jürgen Junker ist der „Neue“, Thorsten Mott der „Eine“, und dessen Vater und Onkel waren die „Zwei“.

Ihren Humor wird man in der Firma vermissen, aber auch ihre Korrektheit, sagten die Kollegen und Kolleginnen. So ein wenig graut Christel Landwehr vor ihrem Ruhestand. Doch mit Hilfe der Firma wird ihr das Ausscheiden leichter gemacht. Sie arbeitet ihre Nachfolgerin im Bereich Verwaltung und Logistik noch selbst ein und dann heißt es endgültig Abschied nehmen.

Sie kann also noch erleben, ob das neueste Produkt der Firma, das „Black Panther System“, ein modularer Keyboardträger, ein Erfolg wird. Ständige Innovation ist schließlich eine Stärke der Firma, weiß Christel Landwehr aus eigener Erfahrung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3