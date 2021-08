FFW Tauberbischofsheim: Bestmöglicher Schutz der Bürger ist Ziel

Tauberbischofsheim. Zugführer Helmuth Hofer stand bei der Übung ein gesamter Löschzug zur Verfügung, der sich aus dem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter zusammensetzte. Zusätzlich war weiteres Personal mit dem Mannschaftstransportwagen zur Grundschule am Schloss ausgerückt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor Ort leiteten mehrere Angriffstrupps eine Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Parallel stellte die Besatzung der Drehleiter eine Anleiterbereitschaft her. Das Ausbilderteam, das sich aus drei Führungskräften der Tauberbischofsheimer Wehr zusammensetzte, zeigte sich mit dem Ablauf der Übung sehr zufrieden: „Wir haben heute Basics trainiert, die immer sitzen müssen. Klar, das eine oder andere lässt sich immer weiter verbessern, aber das hat mir heute sehr, sehr gut gefallen!“, betonte Stefan Lindtner.

Er freute sich besonders über die rege Teilnahme. Es sei nicht selbstverständlich, dass 24 Männer und Frauen nach Feierabend ihre Freizeit opferten, um bei schönem Sommerwetter in die schwere Schutzausrüstung zu schlüpfen und eine anstrengende Übung zu absolvieren. Zumal sich die Wehrleute an diesem Tag teils schon e zum dritten Mal sahen: Galt es doch am Vormittag die Feuerwehr Lauda-Königshofen mit der Drehleiter zu unterstützen und später einen brennenden Sattelzug auf der Autobahn 81 zu löschen. Dabei waren 20 Mann mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Für die Feuerwehr Tauberbischofsheim war es die erste Löschzugübung in einem derartigen Rahmen seit Beginn der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren. Zwar hatte man den Übungsbetrieb unter entsprechenden Schutzbestimmungen schon wieder aufgenommen.

Training im Einsatzgebiet der Wehr komplettiert jedoch die Ausbildung, welche die Feuerwehrleute normalerweise zweimal pro Monat mittwochs im Gerätehaus am Wört absolvieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie die Verantwortlichen weiter betonten, sei es der Wehr stets wichtig, Beeinträchtigungen für alle Anwohner im Umkreis der Übungsobjekte so gering wie möglich zu halten. Doch sei nicht jeder laufende Motor überflüssig und manche Straße nur beengt passierbar, wenn ein 16 Tonnen schweres Fahrzeug dort hält.

Die Übungen seien nötig, um rund um die Uhr den bestmöglichen Schutz für die Bürger gewährleisten zu können. ffwtbb