Ferienprogramm in Tauberbischofsheim: Gefühl für Schläger und Ball vermittelt

Tauberbischofsheim. Beim TC Tauberbischofsheim war Leben in der Bude, konkret auf der Tennis-Anlage. Wie jedes Jahr organisierte der Tennis-Club im Rahmen des Ferien-Programms der Stadt ein Event für Kinder. Wegen Corona konnten jedoch nur 30 Kinder zugelassen werden – pro Tennisplatz fünf. Knapp 50 Kinder hätten gerne teilgenommen an der beliebten Ferienveranstaltung unter der bewährten Regie von Sportwart Rudi Hauser.

In entspannter Atmosphäre und dank des Ideenreichtums der Trainer Lucian und Adrian, die sich jedes Jahr neue Spiele für das Ferienprogramm ausdenken und an die vielen Helfer aus dem Verein weitergeben, wurde den Teilnehmern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Ganz unter dem Motto „Vielseitigkeits-Spaß“. Auf jedem Platz war eine andere Station. Jede Fünfer-Gruppe wurde ständig von neuen Anforderungen überrascht, um so die Tenniswelt spielerisch zu erkunden. Alle Kinder bekamen Schläger gestellt. Erfahrene Tennisspieler zeigten jedem Kind die Vorhand-Bewegung, übten diese ein wenig und dann galt es den Ball zu treffen, um Pluspunkte zu sammeln. Der rote Faden bei allen Übungen und Wettkämpfen war das Gefühl für Schläger und Ball.

Es war die Mischung aus Freude, Konzentration, Wettkampf und Leichtigkeit, die über der gesamten Tennisanlage lag. Diese Mischung galt auch für die zahlreichen Vereinsmitglieder, die die Kinder motivierten und begeisterten – in Klarheit für die jeweilige Herausforderung und gewinnender Lockerheit. Kl-Sk