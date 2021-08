Ferienprogramm Bad Mergentheim führte Kinder in den Wildpark

Tauberbischofsheim. Einen Tag im Bad Mergentheimer Wildpark durften 42 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Tauberbischofsheim mit dem Kiwanis Club Tauberfranken erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Quizaufgaben gelöst

Dort galt es an Tiergehegen Quizaufgaben zu lösen, um sich einen kleinen Preis zu verdienen. Dieses Mal sollte unter anderem der Gang eines Bären genau beobachtet und selbst nachgemacht werden – eine Aufgabe, die alle Gruppen mit Bravour meisterten.

Auge in Auge mit dem Bären: Die Kinder genossen den Wildpark-Tag. © Kiwanis

Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Nachdem Steinböcke, Bären, Elche, Hirsche, Biber und viele andere Tiere bewundert worden waren, gab es zum Abschluss auf dem Spielplatz noch einen Wettbewerb.

Vier Mitglieder jeder Gruppe absolvierten einen Eierlauf auf Zeit mit einigen Hindernissen, natürlich unter lauten Anfeuerungsrufen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

So wurde eine Gewinnergruppe ermittelt, die sich einen Sonderpreis in Form eines Eisgutscheins verdiente.

Alle Kosten übernahm der Kiwanis Club getreu seines Mottos „Serving the children of the world“, um Kindern aus der Region diesen schönen Tag zu ermöglichen. kc