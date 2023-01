Fenster am Tauberbischofsheimer Schulzentrum eingeschlagen

Tauberbischofsheim. Unbekannte sorgten am vergangenen Wochenende für einen Schaden von rund 10 000 Euro in Tauberbischofsheim. Die Täter beschädigten zwischen 17 Uhr am Freitag und 9 Uhr am Montag drei Fenster eines Schulzentrums in der Pestalozziallee. Vor Ort konnten durch die Polizei Getränkedosen und Flaschen aufgefunden werden, die als Spurenträger sichergestellt wurden.Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Diese sollten, sich unter der Telefonnummer 09341/910 melden.

