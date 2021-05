Feines Gefühl für Formen

Tauberbischofsheim. Das Galerie-Schaufenster der Stern-Apotheke in Tauberbischofsheim war im ersten Vierteljahr diesen Jahres den Hinweisen und Hilfsmitteln zur Pandemie vorbehalten.

Mittlerweile hat das Schaufenster seine langjährige Tradition als Galerie für Werke der Kunst und des Kunsthandwerks wieder aufgegriffen und ist mit Arbeiten von Anna Kraus aus Hardheim geschmückt.

Die Künstlerin zeigt eine Auswahl von Tonfiguren und Köpfen. Diese Arbeiten stammen aus einer intensiven Arbeitsphase, in deren Verlauf sie sich auch mit Anfertigung von Puppen beschäftigte. Die Skulpturen zeugen von einem feinem Gefühl der Künstlerin für Formen und sensibler Leidenschaft für dreidimensionales Gestalten. Anna Kraus, Mitglied des Kunstvereins Tauberbischofsheim, ist auch Malerin und nimmt – in normalen Zeiten – gerne an den Mal-Treffen in der vereinseigenen Kunstwerkstatt teil. gs