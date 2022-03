Fehlanzeige bei Schutzräumen im Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. „Deutschland hat kaum noch öffentliche Schutzräume . . .“ Das wurde vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine immer wieder gemeldet und ist auch im Main-Tauber-Kreis der Fall. „Nach Ende des Kalten Krieges gibt es im Main-Tauber-Kreis keine Schutzräume mehr“, heißt es somit auch aus dem hiesigen Landratsamt. Und weiter: „Es gibt auch keine Sirenen, mit denen Fliegeralarm ausgelöst werden könnte.“ Im Fall von Bedrohungen jeglicher Art werden deshalb Apps wie „Nina“ oder „Katwarn“ empfohlen, die den Vorteil haben, Zusatzinformationen über das jeweilige Ereignis – ob Hochwasser, Brand, Sturm oder Schlammlawine – zu liefern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Früher war die 1983 erbaute Kaverne im Schlossberg unterhalb der Wertheimer Burg eine gut ausgestattete Zivilschutz-Mehrzweckanlage für 4400 Personen, die als einzige in Deutschland bergmännisch aufgefahren worden war. Im Schutzfall konnten die dortigen Schleusen geschlossen, die Tunnelröhren der Ein- und Ausfahrt durch Schiebetore druck- und gasdicht verschlossen werden. Die Belüftung der Kaverne sollte durch spezielle Filter und Ventilatoren erfolgen, die am Ausgang in der Schlossgasse in einem separaten Bauwerk untergebracht waren.

Seit über zehn Jahren sei die Zivilschutzanlage im Schlossberg nicht mehr als solche nutzbar, in den vergangenen drei Jahren wurde sie offiziell rückgebaut. Sie ist jetzt eine reine Parkgarage mit 300 Stellplätzen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zu den nicht vorhandenen Schutzräumen sagt das Landratsamt: „Wir sehen auch nicht die Gefahr von kriegerischen Auseinandersetzungen in Deutschland und keinen Anlass für apokalyptische Szenarien.“

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erläutert auf seiner Homepage das geänderte Konzept bei Schutzbauwerken. Nach den Terroranschlägen in den USA und dem Elbehochwasser wurde der Zivilschutz im Rahmen einer zwischen Bund und Ländern vereinbarten „Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung“ auf moderne Bedrohungsszenarien ausgerichtet. Die aktuelle Gefährdungslage durch Naturkatastrophen, Klimawandel und Terrorismus erfordere ein Umdenken im Bereich baulicher Bevölkerungsschutz. Die Bundesregierung entschied daher 2007, den öffentlichen Schutzraumbau aufzugeben. hvb