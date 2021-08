FDP-Stadtverband Tauberbischofsheim veranstaltete ersten liberalen Sommertreff

Tauberbischofsheim. Der erste liberale Sommertreff, welchen jüngst der FDP-Stadtverband Tauberbischofsheim ausrichtete, war die erste Präsenzveranstaltung der Freidemokraten in der Kreisstadt nach der langen Durststrecke bedingt durch die Corona-Pandemie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Zwischenzeit hatte man über die verschiedenen virtuellen Kanäle und Formate den Kontakt mit- und zueinander gehalten. Alle Teilnehmer waren sich jedoch einig, dass gerade der persönliche Austausch von Angesicht zu Angesicht durch nichts zu ersetzen sei.

Gesicht der FDP

FDP-Kreisvorsitzender Benjamin Denzer begrüßte zahlreiche Neumitglieder. Die aktiven Mitglieder vor Ort seien das Gesicht der FDP. Ihrem unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz sei es zu verdanken, dass die aktuellen Prognosen einen erfolgreichen Verlauf des Bundestagswahlkampfes für die Partei voraussagten.

Denzer verwies in diesem Zusammenhang auf das große Engagement, dass sowohl der Weikersheimer Kreisrat Jürgen Vossler als Kandidat bei der vergangenen Landtagswahl, als auch Timo Breuninger, der aktuelle Kandidat der Freidemokraten zur Bundestagswahl im September, an den Tag legten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ferner würdigte der Kreisvorsitzende das mittlerweile 33-jährige Wirken von Ingo Brudereck als FDP-Stadtverbandsvorsitzender von Tauberbischofsheim. Brudereck selbst verwies in seinem Beitrag auf die in den zurückliegenden Jahren mit den Unabhängigen Freien Wählern (UFW) eingegangene, gemeinsame Listenverbindung. Dadurch sei es möglich gewesen, der Bevölkerung bei den Kommunalwahlen ein sachbezogenes und unabhängiges Personalangebot zu unterbreiten. Auch FDP-Bundestagskandidat Timo Breuninger war an diesem Tag nach Tauberbischofsheim gekommen, um die Gelegenheit zu nutzen sich den Neumitgliedern persönlich vorzustellen. Im Mittelpunkt der politischen Aussprache stand die aktuelle Corona-Politik.

Den positiven Trend wollen die Tauberbischofsheimer Freidemokraten nutzen, um noch im September im Anschluss an die Schulferien eine weitere Veranstaltung durchzuführen.