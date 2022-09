FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer im FN-Interview

Faulbach. Seit rund drei Jahren ist Herbert Hainer Präsident des FC Bayern München. Nach wie vor hat er einen vollen Termin-Kalender. Dennoch nahm er sich gerne die Zeit, um dem Regionaltreffen der unterfränkischen Fanclubs in Faulbach beizuwohnen und mit den Anhängern in den Dialog zu treten. Im Exklusiv-Interview mit den Fränkischen Nachrichten erklärt der ehemalige Adidas-Chef unter anderem, warum ihm der direkte Draht zu den Fans so wichtig ist und lobt die Arbeit von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann.

