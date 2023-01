Fast wie im Märchen

Es gibt Tage, die zum Drama werden und dann doch gut enden: wie im Märchen eben. So einen erlebte die Tauberbischofsheimerin Gerti Grimm. Es regnet in Strömen, als sie ihren in London studierenden Enkel nach dem verlängerten Weihnachtsurlaub zum Bahnhof nach Würzburg fährt, um in Frankfurt in den Flieger zu steigen. Er sprintet in Richtung Zug, sie macht sich auf den Heimweg. In der heimischen Garage angekommen, greift sie routiniert auf den Beifahrersitz, auf dem sie gewohnheitsgemäß ihre Handtasche platziert. Doch sie fasst ins Leere. Keine Handtasche. Auch nicht auf dem Rücksitz oder auf dem Boden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie erstarrt, sucht aufs Neue. Nichts. Die Tasche mit allen Papieren, einer nicht unerheblichen Summe Bargeld und dem Handy ist weg. Gerti Grimm ist fix und fertig. Der Himmel hat seine Schleusen noch immer geöffnet. Die Seniorin weiß: Sie muss zurück nach Würzburg. Dort muss ihre Tasche sein. Aber sie weiß auch: Das übersteigt ihre Kräfte. Nochmals über 60 Kilometer fahren schafft sie nicht.

© siehe Bildtext

Also steuert sie ihre ebenfalls in der Kreisstadt lebende Tochter an. Die sieht ihre Mutter kommen und eilt beschwichtigend winkend aus dem Haus. „Alles ist gut. Deine Tasche ist gefunden“, ruft sie ihrer ziemlich verzweifelten Mutter zu. „Wie kann das sein, woher weiß sie das“, fragt sich Gerti Grimm erstaunt.

Mehr zum Thema Elvis-Tochter Lisa Marie Presley mit 54 Jahren gestorben Mehr erfahren Firmenaufgabe Traditionsreiches Busunternehmen Fella-Reisen schließt Mehr erfahren

Das sollte sich bald aufklären. Jemand hatte ihre Tasche gefunden. Sie lag traurig in einer Pfütze auf dem Parkplatz am Würzburger Bahnhof. Irgendwie war sie aus dem Auto herausgefallen, am Henkel mitgerissen worden beim Aussteigen. Wer weiß. Dieser jemand öffnete die Tasche, um den Besitzer ausfindig zu machen und fand Adressen: Telefonnummern vom Enkel, vom Sohn, von der Tochter. Alle telefonierte er ab, gab seine Adresse zur Abholung an, beruhigte.

Gemeinsam mit ihrer Tochter fährt Gerti Grimm sofort nach Würzburg zum Wohnort des Finders, der in einem ziemlich imposanten Anwesen lebt. Eine Flasche Wein hat sie für ihn dabei und einen Finderlohn in bar. Der aber weigert sich, auch nur irgendetwas anzunehmen. Zu helfen sei für ihn selbstverständlich, sagt er. Er freue sich, wenn er Gutes tun könne.

Bei all den negativen Nachrichten und erschütternden Berichten über Krieg und Krisen, Enkeltricks und Abzocke hat Gerti Grimm mehr als einen Funken Hoffnung erfahren. Sie ist sich sicher: Es gibt noch gute und ehrliche Menschen. Mit der Bereitschaft zu handeln, Hilfsbereitschaft und Empathie zu leben, kann ein Drama einen märchenhaften Ausklang nehmen. Und der heißt: Happy-End.