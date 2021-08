Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Main-Tauber-Kreis ist um 29 gestiegen: 17 wurden am Samstag, zehn am Sonntag und zwei am Montag bestätigt.

Main-Tauber-Kreis. Die neu von einer Coronavirus-Infektion Betroffenen leben im Gebiet von neun Städten und Gemeinden des Landkreises. Sie befinden sich in häuslicher Isolation. Es handelt sich in mindestens 18 Fällen um Kontaktpersonen zu

...