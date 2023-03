Fass kippt um, Öl läuft aus

Auf diesem Grundstück in der Tauberbischofsheimer Frauenstraße war bei Entsorgungsarbeiten eine noch unbekannte Menge Öl aus einem Fass in den Boden gelangt. Die Ermittlungen gegen einige Rumänen laufen noch, wie von der Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums zu erfahren war. Ob fahrlässig oder vorsätzlich – in jedem Fall handelt es sich hierbei um eine Straftat.

© Klaus T. Mende