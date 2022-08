Farbenfrohe, großformatige Bilder

Tauberbischofsheim. Bunte Farben, mehrteilige, großformatige Werke und frische Bildmotive von den Künstlerinnen Claudia Hoffmann-Winkler und Gabriele Schwab aus Bad Mergentheim sind in der 20. Ausstellung der Bürogalerie „Architektur und Kunst“ in den Räumen von Schreiner Architekten in Tauberbischofsheim seit dem 22.07.22 ausgestellt.

Die Vernissage zur Ausstellung „ Architektur und Kunst + Wein“ besuchten nach der pandemiebedingten Zwangspause nun wieder zahlreiche Gäste auf dem Laurentiusberg in Tauberbischofsheim. Architekt Klaus Schreiner freute sich, die 20. Ausstellung in der Bürogalerie „Architektur & Kunst“ mit einem neuen Ausstellungsformat feiern zu können.

Seit der ersten Vernissage am 26. September 2009 konnten stetig weitere interessante Künstler und Künstlerinnen für die nun20 Ausstellungen in den Büroräumen begeistert werden. „Es macht mich stolz, dass wir mit unserer Bürogalerie so viele Künstler und -innen sowie Gäste hier in den letzten 13 Jahren zu Gast hatten“, so Klaus Schreiner. „Architektur und Kunst“ weckenoch immer das Interesse von kunstbegeisterten Besuchern und die Kunst ist in den Räumen des Architekturbüros in all den Jahren ein kreativer Bestandteil der Büro- und Arbeitswelt.

Mit dem neuen Ausstellungsformat von Architektur und Kunst + Wein möchten Schreiner Architekten zukünftig zu den bildhaften Eindrücken der gestalterischen Kunst nun auch die handwerkliche Weinbaukunst mit Rebensäften aus der Region präsentieren. Klaus Schreiner freut sich, dass er den jungen aufstrebenden Winzer Stefan Strebel mit seinem Winzerhof in Beckstein für die Premiere gewinnen konnte.

Die Verbindung von Architektur und Kunst plus Wein inspiriert, regt die Gedanken und Gaumen an und führt damit zum Dialog, so Klaus Schreiner in seiner Einführung. Durch die nun seit 13 Jahren stattfindenden Kunstausstellungen in seinen Büroräumen biete Schreiner Architekten den Künstlern und nun auch jungen Winzern und -innen ein für die Bevölkerung offenes, zugängliches Kunst- und Geschmacksforum an.

Für das 25-Jahr-Bürojubiläum im Jahr 2021 mussten die bereits geplanten Feierlichkeiten auf Grund der hohen Corona-Inzidenzzahlen leider abgesagt werden. Mit der seit 2021 neuen Bürobezeichnung von Schreiner Architekten und die für dieses Jahr geplante Gründung einer Partnergesellschaft werde die weitere Büroentwicklung in die Zukunft erkennbar und gesichert. Schreiner Architekten konnten trotz anhaltender Coronapandemie, Fachkräftemangel und dem Krieg in der Ukraine die Anzahl der Mitarbeiter weiter erhöhen und allen Mitarbeitern im letzten Jahr eine Coronaprämie ausbezahlen.

Auch sei in die digitale Weiterentwicklung der Bürostruktur und in digitale Arbeitsprozesse investiert worden. Deutlich zeige sich dies durch die moderne Neugestaltung und gelungene Präsentation der Büro-Homepage (www.architekten-schreiner.de) sowie die professionelle Auftritte in den digitalen Medien. Weitere Investitionen in zusätzliche, moderne digitale Arbeitsplätze und in die Umgestaltung der modernen Büroräume seien in diesem Jahr bereits getätigt.

Mit der geschäftlichen Entwicklung und aktuellen Auftragslage ist Architekt Klaus Schreiner während der Coronapandemie und Ukrainekrise auch im laufenden Jahr trotz Lieferengpässen und weiter hohen Auslastung der Handwerkerfirmen bis auf wenige Ausnahmen sehr zufrieden

Die Künstlerinnen Claudia Hoffmann-Winkler und Gabriele Schwab wurden im Doppelpack von Silke Stoermer kurzweilig den Besuchern vorgestellt. Neben ihren Berufen der Goldschmiedemeisterin von . Hoffmann-Winkler und der Zahntechnikerin von Gabriele Schwab widmen sich beide in Ihrer Freizeit den gestalterischen Künsten. In zahlreichen Workshops bei professionellen Künstlern und -innen verfeinern und perfektionieren die beiden Hobbykünstlerinnen stetig ihre Techniken und Materialien. Ihre meist abstrakten, in frischen bunten Farben gefertigten Bildmotive lassen jedem Betrachter Freiräume für eigene Fantasien und Interpretationen.

Die ausgestellten, käuflichen Exponate mit ihren verschiedenen Größen, Farben und Techniken warten nun in der Bürogalerie auf möglichst viele Besucher.

Die Ausstellung kann ab sofort täglich von Montag bis Donnerstag während den Bürozeiten ab 8 Uhr bis 16.30 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 14 Uhr oder nach Voranmeldung bei Schreiner Architekten, Adam-Ries-Straße 1, Tauberbischofsheim von interessierten Besuchern auf dem Laurentiusberg besucht werden.