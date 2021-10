Steinbach. Ein Unbekannter fuhr zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen einen Zaun in Steinbach und richtete damit einen Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro an.

Der Schadensverursacher prallte offensichtlich mit seinem Gefährt gegen den Holzzaun in der Straße „Hölzlein“, wodurch fünf Zaunpfosten aus der Betonverankerung gedrückt wurden. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern machte sich der Unbekannte aus dem Staub.