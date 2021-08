Fahrer stand unter Drogeneinfluss

Tauberbischofsheim. Eine Kombination aus nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit und dem Konsum von Betäubungsmitteln führte am Sonntagabend zu einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim.

Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Würzburg. Dabei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte bei dem Mann Anzeichen einer Drogenbeeinflussung fest und unterzogen ihn einem Test.

Weil dieser den Konsum von THC anzeigte, musste der Fahrer – obwohl er beim Unfall keine Verletzungen davongetragen hatte – die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Den 56-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. pol