Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Tauberbischofsheim. Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein 48-jähriger VW Passat-Fahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 81.

Gegen 15.50 Uhr war der Mann von Heilbronn in Richtung Würzburg unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Tauberbischofsheim kam er mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Anschließend schleuderte der Pkw nach rechts, wobei er sich dann im Grünstreifen überschlug. Dort kam das Auto quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 48-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,9 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme seines Führerscheins waren die Folge für den 48-Jährigen. An seinem VW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10 000 Euro. Die Beschädigungen an den Schutzplanken und am Wildschutzzaun wurden auf etwa 3000 Euro geschätzt. pol