Fahrbahnschäden werden behoben

Tauberbischofsheim. Das Straßenbauamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis führt am Dienstag, 22. Juni, Sanierungsarbeiten an der L 506 in der Wertheimer Straße, zwischen der Kachelstraße und der rechten Tauberkreuzung, aus.

AdUnit urban-intext1

Halbseitige Sperrung

„Mit dieser Maßnahme werden Fahrbahnschäden instandgesetzt. Die Arbeiten finden unter halbseitiger Sperrung statt. Aus Richtung Impfingen kommend wird der Verkehr über die K2815 (Pestalozziallee) umgeleitet“, teilte das Landratsamt mit.

Eine entsprechende Umleitung sei ausgeschildert.