Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - FN-Redaktionsleiter Fabian Greulich war am Freitag in der Sendung „Belastungsprobe Pandemie“ des Deutschlandfunks zu Gast Fabian Greulich: „Viele unserer Leser haben sich in den Corona-Kolumnen wiedergefunden“

Das Interesse an Fabian Greulichs Buch „Meine Familie, Corona und ich“ ebbt nicht ab. Am Freitag war der FN-Redaktionsleiter im Deutschlandfunk zu Gast und beantwortete die Fragen von Hörfunkredakteurin Petra Ensminger.