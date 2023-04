Fabi zog wieder positive Bilanz

Tauberbischofsheim. In seinem 40. Jahr blickte der Firmenausbildungsverbund „Fabi“ Main-Tauber in seiner Mitgliederversammlung im Saal der Sparkasse Tauberfranken in Tauberbischofsheim auf ein ereignis- und erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Zwar sei das Jahr 2022 voller Überraschungen gewesen, blickte Wolfgang Reiner, Vorsitzender und in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Sparkasse gleichzeitig Gastgeber, in seinen einleitenden Worten zurück und erinnerte an den Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Krisen, die Pandemie sowie die Personalveränderungen innerhalb des Vereins (wir berichteten).

„Was wünschen Sie sich von Fabi?“, fragte Geschäftsführer Gerhard Bachert die versammelten Mitglieder zu Beginn seines Tätigkeitsberichts. Ausgehend von der daraufhin auf dem Bildschirm entstandenen „Gedankenwolke“ mit Worten wie Vernetzung, Verlässlichkeit, Kurse, Stabilität, Austausch und vielem mehr, ließ der seit Oktober in Diensten von Fabi stehende Jurist das Vereinsjahr Revue passieren.

Angesichts der seit nunmehr 40 Jahren bestehenden Beziehungen unterschiedlichster Prägungen habe sich ein stabiles Netzwerk in der Region zwischen den Oberzentren Würzburg und Heilbronn entwickelt, sich aufgrund der Entfernungen zu den beiden Städten selbstbewusst entfalten können und fülle diesen Raum sinnvoll aus. Um den sich verändernden Anforderungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu entsprechen, werde man, da die Ausbildung nach wie vor „Kernthema“ sei mit der Sozialpädagogin Carina Sander die pädagogische Kompetenz weiter ausbauen.

Zudem gelte es, die Synergien der verschiedenen laufenden Projekte zu nutzen. So schule Fabi im Projekt „Ausbildungsbotschafter“ Auszubildende, die authentisch und subjektiv bei deren 30 Schulbesuchen von ihren eigenen Erfahrungen berichteten.

Geplant sei mehr Botschafter mit Migrationshintergrund sowie entgegen den üblichen beruflichen Rollenbildern zu gewinnen. Im Vordergrund stehe hierbei eine glaubwürdige, überzeugende Aufklärung, „keine Bevormundung der jungen Menschen, was sie werden sollen.“ Damit rücke man näher an den pädagogischen Gedanken heran.

Beim Projekt „Erfolgreich Ausgebildet“ wirke man mit Ausbildungsbegleitern Ausbildungsabbrüchen entgegen. Wichtig sei die Kooperation mit Berufsschulen sowie ein „intensives Kümmern in Branchen mit hohen Abbruchquoten“, wie etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Bewerbungstraining, Praktika und Arbeitsvermittlung stünden im Fokus des Projektes „FIT“ während auf das lebenslange Lernen, sprich die berufliche Weiterbildung im „Weiterbildungsverband“ das Augenmerk gelegt werde.

Ausblickend auf das Jahr 2023 nannte Bachert die mögliche Einführung von Vorkursen wie man sie von den Universitäten her kenne, um die Schulabgänger auf die spezifischen Anforderungen ihres Berufsweges vorzubereiten.

Rund 630 000 der zwischen 15- bis 24-Jährigen standen im vergangenen Jahr weder in einem Schul-, Praktikums- oder Ausbildungsverhältnis. Dieses brachliegende Potential dieses gelte es zu wecken. Mittels eines Einstiegs über gemeinnützige Projekte solle dies gelingen, so dass sie sich im Weiteren beruflich qualifizieren können.

Mit „Willkommenslotsen“ könne man insbesondere Azubis mit Migrationshintergrund unterstützen, während es bei der „Azubi-Akademie“ um unerlässliche Kompetenzen wie „Wie mache ich was?“ gehe. Explizit für die finanzielle Bildung, also den Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, sollen die jungen Menschen sensibilisiert werden. „Was nützt ein gutes Gehalt, wenn am Monatsende nichts mehr übrig ist?“, verdeutlichte Bachert die Problematik.

Melanie Renje, Schatzmeisterin des Vereins präsentierte in ihrem Bericht ein solides Zahlenwerk. Norbert Prause, der zusammen mit Michael Englert die Kasse geprüft hatte, bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung und beantragte die Entlastung des Vorstands, die einmütig erteilt wurde. Neben dem ständigen Kassenprüfer Englert wurde turnusgemäß mit Manfred Breuer ein neuer Kassenprüfer gewählt, der Prause nachfolgt.

Mit dem Dank Reiners an die Geschäftsstelle, die „die Hauptlast dieses ereignisreichen Jahres zu tragen hatte,“ schloss die Mitgliederversammlung.