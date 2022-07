Experten diskutieren auf Podium

Tauberbischofsheim. Die Messe „FN Mobil“ zum Thema „Mobilität im ländlichen Raum – neue Antriebstechnologien und Zukunftsthemen in der Mobilität“ feiert am Sonntag, 24. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Bereich der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim mit einem bunten Programm für die ganze Familie ihre Premiere. Bei hoffentlich schönem Wetter sollen alle auf ihre Kosten kommen.

Nach der Messeeröffnung um steigt auf der Bühne auf dem Rewe-Parkplatz um 11.15 Uhr eine etwa 30-minütige Podiumsdiskussion, moderiert von FN-Redakteurin Heike von Brandenstein, mit Landrat Christoph Schauder (Bild oben), Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken (Bild Mitte), und Frank Künzig, Gründungs- und Vorstandsmitglied des Bad Mergentheimer Carsharing-Vereins Taubermobil (Bild unten).

© Juergen Besserer Foto Besserer

Wie werden die Menschen in zehn Jahren auf den Straßen unterwegs sein? In autonom fahrenden Fahrzeugen? Welche Rolle spielen E-Fuels? Wie steht es um Wasserstoff- und Elektro-Antrieb? Welche Schritte und Entwicklungen gibt es in der E-Mobilitätsdurchdringung? Wird der Wasserstoffantrieb auch im Pkw-Bereich eine relevante Antriebstechnologie spielen? Wie gestaltet sich die Situation vor Ort im ÖPNV? Wie lange dauert der Aufbau der notwendigen Ladeinfrastruktur? Wie geht es mit Carsharing weiter? Die Themenvielfalt, über die gesprochen werden kann, ist riesengroß. Die Zuhörer können sich auf eine interessante und lebhafte Diskussionsrunde freuen. ktm