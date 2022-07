Event in Tauberbischofsheim: „FN mobil“ feiert gelungene Premiere

Tauberbischofsheim. Die Aussteller kamen ganz schön ins Schwitzen – nicht nur ob des schönen Wetters, sondern auch wegen des Andrangs. Und die zahlreichen Besucher sollten ihr Kommen nicht bereuen. Ihnen wurde ein buntes Programm präsentiert, das allerhand bot – Spiel und Spaß für die Kleinen und jede Menge Information rund um das Thema nachhaltige Mobilität für die Große.

Nach der Begrüßung durch FN-Geschäftsführer Jochen Eichelmann hoben die Schirmherren Landrat Christoph Schauder und Bürgermeister Anette Schmidt die gesellschaftliche Bedeutung solch einer Mobilitätsmesse hervor in einer Zeit des stetigen Wandels. Gerade für den ländlichen Raum – der Main-Tauber-Kreis ist der am dünnsten besiedelte Kreis in Baden-Württemberg – sei es umso wichtiger, gerade beim Thema ÖPNV am Ball zu bleiben und laufend die Angebote zu verbessern. „Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen“, meinte Anette Schmidt. Deshalb sei auch jeder angehalten, „neue Konzepte und kreative Ideen einzubringen“, um auf diesem Gebiet voranzukommen.