Event ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit

Der Begriff Nachhaltigkeit wird bei der zweiten Auflage des TBB-Run großgeschrieben. Im Rahmen der Martini-Messe wird die Laufveranstaltung durchgeführt. Organisator Klaus-Dieter Schnabel hofft auf die Teilnahme zahlreicher Sportler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tauberbischofsheim. „Niemand weiß, wo seine Grenzen liegen, so lange er es nicht versucht hat“, philosophierte schon vor vielen Jahrzehnten der legendäre Johann Wolfgang Goethe. Wie bereits bei der ersten Auflage des TBB-Run 2019, werden im Herbst sicher wieder viele Laufbegeisterte ausloten, wo ihre Grenzen liegen. Für die meisten dürfte die Teilnahme wichtiger sein als zu siegen. Doch jeder Einzelne, der sein Rennen finisht, darf sich als Gewinner fühlen. Klaus-Dieter Schnabel und Bürgermeisterin Anette Schmidt jedenfalls ist die Vorfreude anzumerken, dass nach mehr als dreijähriger Unterbrechung wieder durchgestartet wird.

Messe wird aufgewertet

Im Rahmen eines Pressegesprächs freute sich die Rathauschefin, die Martini-Messe am 15. Oktober mit diesem Laufereignis deutlich aufzuwerten – dies auch vor dem Hintergrund, dass sich die Stadtverwaltung jetzt dazu entschlossen habe, in der Stadt- und Festhalle auf eine Bewirtung zu verzichten. Sie sei überzeugt, so Schmidt, dass es sich auszahlen werde, den TBB-Run vom Juni auf den 15. Oktober zu verlegen. Mit der entsprechenden Zuschauerresonanz sollten die Aktiven zusätzlich angespornt werden, die eine oder andere Sekunde mehr aus sich herauszuholen.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 25 Jahre Integrierte Leitstelle des Main-Tauber-Kreises in Bad Mergentheim Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim: Rund um die Uhr für Notrufe bereit Mehr erfahren

Auch Klaus-Dieter Schnabel zeigte sich optimistisch dahingehend, unter Einhaltung der Corona-Bedingungen einen guten Event über die Straßen in der Kreisstadt und entlang der Tauber zu bringen. Er sprach schon jetzt der Stadt, dem TSV und den Gold-Sponsoren FN-Reisen, Mafi-Trepel, EnBW, AOK und Spedition Hein seinen Dank für die wertvolle Unterstützung aus.

Entscheidende Neuerungen

Im weiteren Verlauf des Gesprächs wies der Organisator auf einige wenige, aber entscheidende Neuerungen hin. Denn bei der Durchführung des Events werde ein Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt – und zwar in mehrfacher Hinsicht. „So gibt es im Bereich von Start und Ziel sowie entlang der Laufstrecke ausschließlich Mehrweg-Artikel“, erklärte Schnabel. Darüber hinaus werde es Finisher-Medaillen und Siegerpokale aus lizenziertem Holz geben. Auf Finisher-Shirts werde verzichtet, um Mikroplastik beim Waschvorgang zu vermeiden. Dies sei deswegen erfreulich, da sich auch die verschiedenen Unterstützer immer mehr mit dem Begriff Nachhaltigkeit anfreundeten und ihn aktiv umsetzten, um so etwas gegen den Klimawandel zu tun.

Alle Strecken, so der Event-Manager, seien flach und für jeden geeignet. Der Start erfolge für nahezu alle Läufe am Matthias-Grünewald-Gymnasium in der Kreisstadt. Ziel sei für sämtliche Teilnehmer vor dem TSV-Sportheim im Stadion am Ende der 100-Meter-Laufbahn. Der Zeitplan: 14 Uhr Mafi-Trepel-Hauptlauf, 14.15 Uhr AOK-Bambini-Lauf, 14.20 Uhr EnBW-Schüler-Lauf, 14.40 Uhr Spedition-Hein-Hobbylauf, 14.40 Uhr FN-Reisen-(Nordic)-Walking. Startunterlagen können ausschließlich am Samstag, 15. Oktober, im Foyer der Grünewald-Sporthalle abgeholt werden – ab 13 Uhr bis 30 Minuten vor dem Beginn des jeweiligen Wettstreits.