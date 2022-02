Evelyne Gebhardt: „Europa ist meine Herzensangelegenheit”

Odenwald-Tauber. Der Abschied fällt nicht leicht – aber es ist kein harter Schnitt, den Evelyne Gebhardt vollzogen hat. Nach 28 Jahren als Mitglied im Europäischen Parlament hat sie nun ihren Sitz zur Verfügung gestellt. Ein Schlussstrich ist das in ihren Augen nicht: „Einmal Politikerin – immer Politikerin“, sagt die 68-jährige Schwäbisch Hallerin, die auch für die Region Odenwald. Tauber zuständig war.

Mit dem „Virus“ Politik hat sie sich schon vor vielen Jahren infiziert. 1975 trat sie in die SPD ein, 1994 kandidierte sie als „Nobody“, wie sie sagt, für das Europäische Parlament. Das will sie ihrem Nachfolger René Repasi ersparen. Deshalb stand für die SPD-Abgeordnete bereits mit Beginn der aktuellen Wahlperiode fest, dass sie zur Mitte der Legislatur gehen wird. Der Schritt war also lange Zeit vorbereitet. „Ich gehe mit gemischten Gefühlen, ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht und mich bis zuletzt eingebracht“, verrät die gebürtige Pariserin im Gespräch mit den FN.

„Europa ist meine Herzensangelegenheit“, sagt Gebhardt. Verbraucherschutz und Digitalisierung waren ihre Themen. „In dem Bereich wurde schon viel auf den Weg gebracht, aber es gibt noch einiges zu tun.“ Jüngster Coup: Der „Digital Market Act“ zur Regulierung der großen Internetplattformen wie Google, Amazon oder Microsoft. Daran hatte sie noch mit Nachdruck mitgewirkt. „Darauf kann Europa stolz sein, weil damit gesorgt wird, dass die Grundrechte der Bürger geachtet werden.“ Und auch auf die Datenschutzgrundverordnung ist sie stolz, die mittlerweile Nachahmer findet.

Großer Erfahrungsschatz

Als „Methusalem“ des EU-Parlaments wollte die 68-Jährige nicht enden, auch wenn sie zu den Mitgliedern gehört, die die längste parlamentarische Erfahrung mitbringen. Auch wenn sie es bedauert, dass die Region nun keine Stimme mehr in Brüssel hat und zudem noch eine weibliche Stimme verloren geht. „Das schmerzt mich sehr.“ Doch der Politik wird sie „auf keinen Falle“ den Rücken kehren: „Was in der Gesellschaft passiert, geht mich auch weiterhin etwas an.“ Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Möglichkeiten will sie sich also weiterhin einmischen.

Ganz viel hätte Evelyne Gebhardt noch auf der Agenda: Produktsicherheit, Nachhaltigkeit und damit auch die Reparaturmöglichkeiten statt einer Wegwerf-Variante. Aber auch das Lieferkettengesetz und die Kennzeichnungspflicht bei unterschiedlichen Produkten sind ihr wichtig, was derzeit virulent im Parlament diskutiert wird. „Aber wenn es danach geht, hätte ich nie aufhören dürfen“, fügt sie mit einem Lächeln an. Unterstützung gibt es von ihr für den Gesetzesvorschlag der Kommission zum „Medienact“, der zur Bekämpfung von Fake-News und der Beachtung der Grundrechte bei Messangerdiensten dient.

Als größten Erfolg ihrer politischen Laufbahn sieht Evelyne Gebhardt die Dienstleistungsrichtlinie. „Das war ein hartes Stück Arbeit über mehrere Jahre hinweg“, erinnert sie sich mit Stolz, wie sie sich gegen den Europäischen Rat, die Kommission und auch die Mehrheit des Parlaments durchgesetzt hat. Die Dienstleistungsfreiheit sollte sozial ausgerichtet sein und nicht zu Sozialdumping führen. „Ich habe mich durchgesetzt. Das zeigt, wie stark das Parlament und der einzelne Abgeordnete sein können, wenn man dran bleibt.“

Hartnäckig und ausdauernd

Diese Hartnäckigkeit und Ausdauer will sie auch ihrem Nachfolger René Repasi mit auf den Weg geben: Ziele verfolgen, sich nicht vom Mainstream beeinflussen lassen, an den Ideen dranbleiben. „So wird man wahrgenommen, ist authentisch und durchsetzungsfähig.“ Denn in Europa mahlen die Mühlen manchmal etwas langsam.

Der Blick in Richtung Osteuropa löst bei ihr große Sorge aus. Sie hatte immer für ein starkes Europa gekämpft. „Zum Glück haben wir dieses Europa, in dem die Regierungschefs und die Außenminister und -ministerinnen der Mitgliedsstaaten zusammenwirken.“ Gemeinsam habe man eine Stärke, die das einzelne Land nicht hat. „Es ist gut, dass die EU eine eigenständige Politik der Diplomatie und eine Strategie der Deeskalation verfolgt“, sagt die Politikerin über den aktuell schwelenden Russland-Ukraine-Konflikt.

Bekämpft werden müssen in ihren Augen die fortdauernden nationalistischen Bestrebungen in Ungarn und Polen. Das EU-Parlament habe dafür gesorgt, dass die Rechtsstaatlichkeit eine Komponente bei der Vergabe von Geldern ist, „und das ist gut so“. So würden diesen Ländern Finanzmittel nicht ausbezahlt. Dass der Europäische Gerichtshof die Klage der beiden Staaten abgewiesen hat, ist für Gebhardt ein wichtiges Zeichen.

Enttäuscht ist das langjährige Mitglied der China-Delegation der EU von der aktuellen Lage dort. Mit Xi Jinping als Staatschef gebe es keine Chance einer Öffnung und eines Vorankommens in Sachen Menschenrechte. Mit dem Vorgänger sei man da etwas weiter gewesen, bedauert sie die Wandlung.

An den Ruhestand hat sie sich also noch nicht gewöhnt. Auch nicht an die vielen Videokonferenzen und die Fernarbeit während Corona. „Politik heißt mit Menschen umzugehen.“ Nicht mit ihnen zusammenkommen zu können, sei gerade für sie als Französin nicht einfach.

„Noch viel zu erledigen“

Wird sie das EU-Parlament vermissen? „Ganz bestimmt“, kommt es ohne zu zögern. Im März ist sie zu einer Veranstaltung in Straßburg eingeladen. Dass parallel Sitzungswoche dort ist, freut sie. Dann will sie ihren Kollegen einen Besuch abstatten. „Und ich habe noch vieles zu erledigen“, betont die 68-Jährige. Denn sie wird nach wie vor zu verschiedenen Veranstaltungen eingeladen, auch wenn sie keine Abgeordnete mehr ist.

Lesen und Reisen

Trotzdem freut sie sich auf den neuen Lebensabschnitt. Evelyne Gebhardt hat sich dafür einiges vorgenommen. „Mehr Sport machen, weil dafür zu wenig Zeit war, andere Dinge lesen, wie Romane und Belletristik, mal wieder ins Kino und ins Konzert gehen“, erzählt sie vergnügt. Und sie will reisen. Als Abgeordnete sei sie zwar viel unterwegs gewesen, doch mehr als die Flughäfen, Hotelzimmer und Veranstaltungsorte habe sie selten gesehen. Das soll sich nun ändern. „Ich will die Orte genießen und mehr mit den Menschen in Kontakt kommen.“ Denn genau das ist für sie das Wesen der Politik: Für die Menschen da zu sein.