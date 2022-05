Eva Beez übernimmt

Tauberbischofsheim. Der Caritasverband im Tauberkreis bietet das Projekt Familienpaten seit 2015 an. Eva Beez übernahm die Aufgabe der Koordination jetzt. F. Hach-Wilimzik, baute diesen Dienst auf und hatte diese Aufgabe bis zu ihrer Berentung Ende April inne.

Familienpaten sind ehrenamtlich Engagierte, die bereit sind, Familien oder Alleinerziehende ein- bis zweimal in der Woche für zwei bis vier Stunden zu unterstützen. So können Familienpaten in den Familien beispielsweise Kindern vorlesen oder diese bei den Hausaufgaben unterstützen. Sie gehen mit den Kindern spazieren, auf einen Spielplatz oder verbringen gemeinsam Freizeit. Sie übernehmen zeitweise die Betreuung der Kinder, etwa wenn die Mutter einkaufen geht oder einen Arztbesuch hat. Sie überbrücken Betreuungszeiten, bis ein Elternteil aus ganz unterschiedlichen Gründen wieder die Erziehung der Kinder übernehmen kann.

Eva Beez freut sich über neue Anfragen und interessierte Menschen, die ehrenamtlich Familien unterstützen wollen und bietet allen Interessierten ein gemeinsames unverbindliches Gespräch an. Gleichermaßen werden Familienpaten gesucht, aber auch Familien, die ebenfalls Unterstützung durch einen Familienpaten wünschen.

