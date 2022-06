Eva Bachmann nimmt den roten Faden auf

Tauberbischofsheim/Hardheim. „Die Selbstständigkeit birgt immer ein gewisses Risiko – gerade in diesen Krisenzeiten“, sagt Eva Bachmann. Dennoch wagt die Hardheimerin diesen Schritt und übernimmt zum 1. Juli das „Stoffparadies“ in der Tauberbischofsheimer Ringstraße von ihrer Mutter Rosi Sokol, die das Nähgeschäft fast 30 Jahre lang geführt hat. Eva Bachmann wird aber nicht ins kalte Wasser geschmissen. Schon seit vielen Jahren arbeitet die gelernte Einzelhandelskauffrau und Schneiderin im Laden ihrer Mutter mit. „Es wäre schade, wenn dieses Geschäft in Tauberbischofsheim schließen würde“, begründet sie ihre Entscheidung, das „Stoffparadies“ weiterzuführen. Gerade in dieser Branche sei der persönliche Kontakt und die Beratung der Kunden wichtig. „Bei uns kann man die Qualität noch im Original sehen und fühlen“, sagt Eva Bachmann.

Mutter unterstützt weiterhin

Leicht sei es ihrer Mutter nicht gefallen, in den Ruhestand zu gehen. Sie hat ihr erstes Nähgeschäft in den Tauberbischofsheimer Frankenpassagen am 6. September 1993 eröffnet. Seit 14 Jahren ist das „Stoffparadies“ nun in der Ringstraße beheimatet. „Meine Mutter hat ihr ganzes Herzblut in diesen Laden gesteckt“, sagt Eva Bachmann. Ganz ohne kann Rosi Sokol dann aber auch nicht: Sie wird weiterhin im Nähgeschäft mit Änderungsarbeiten unterstützen. Derzeit ist neben Mutter und Tochter noch eine weitere Mitarbeiterin beschäftigt, die ihre langjährige Erfahrung auch zusätzlich mit einbringen wird, ebenso steht bei Bedarf eine Schneiderin für individuelle Näharbeiten zur Verfügung.

„Hauptsaison“ im Stoffladen, in dem es auch Zubehör zu kaufen gibt und Nähkurse angeboten werden, ist eigentlich vor Weihnachten und an Fastnacht. Dieses Geschäft fiel in den vergangenen beiden Jahren fast gänzlich aus.

Kunden schätzen Flexibilität

Neben vielen Stammkunden kommen auch immer wieder Touristen in das Nähgeschäft im „Tauberzentrum“ hinter dem Restaurant „Shanghai“ und der „TauBar“. Aber auch Firmen nutzen die Flexibilität und lassen dort Individuelles anfertigen.

Zur Geschäftsübergabe im Juli ist eine Sommeraktion mit doppelten Punkten auf die Stempelkarte geplant.

Rosi Sokol verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von der „Verkaufsfront“. „Die guten Gespräche werden mir fehlen“, betont sie, weiß aber zugleich, dass ihre Tochter eine gute Nachfolgerin ist.