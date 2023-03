Liebe Leser, es wird kriminell in den Fränkischen Nachrichten. In den nächsten Wochen befasst sich unsere Redaktion in der Serie „Tatort Tauber-Odenwald“ mit Tötungsdelikten, die in der Vergangenheit für Aufsehen und Betroffenheit in der Region gesorgt haben. Immer wieder lassen wir dabei auch Menschen zu Wort kommen, die als Ermittler oder in einer anderen Funktion bei der Klärung und Aufarbeitung von „Mord und Totschlag“ eine wichtige Rolle spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die meisten Fälle der Serie sind längst aufgeklärt, manche aber auch noch nicht. So oder so gehen unsere Autoren bei ihrer Berichterstattung mit viel Fingerspitzengefühl vor. Denn bei aller Spannung, die diese Serie den FN-Lesern verspricht, darf nicht vergessen werden: Hinter jeder Tat stehen Schicksale, tiefe Trauer und großes Leid.