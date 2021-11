Es wäre doch so einfach

Eine Fehlplanung und Blamage nach der anderen, dabei wäre es doch so einfach:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

1. Das Ortseingangsschild Tauberbischofsheim und das Hinweisschild auf Ausfahrt Tauberbischofsheim bleiben. Damit sind 50 km/h also vorgeschrieben. Die restlichen Schilder sind unnötig und können verschwinden.

2. Danach endlich die Ampelschaltung an der Obi-und Tauberkreuzung korrigieren und koordinieren. Der „Hammer“ ist schon seit Jahren das 70-er Schild; in diesem Bereich staut sich nur zu oft der auswärtsfahrende Verkehr. Für die paar Meter zur Tauberkreuzung braucht niemand 70 Stundenkilometer zu fahren. Die riesigen Fehlausgaben für den lächerlichen, gefährlichen, umweltunfreundlichen Schilderdschungel hätte man zum Beispielviel besser in eine schicke, schon lange dringende Bahnhofstoilette investiert. Ich fürchte nur, dass der nächste Tauberbischofsheimer Schildbürgerstreich nicht lange auf sich warten lässt.