In Zeiten wie diesen tun solch kleine Scharmützel, wie sie sich offensichtlich zwischen der Rewe-Group und der Distelhäuser Brauerei abgespielt haben, fast schon gut. Zumindest zeigt diese bierernste Fehde um das flüssige Gold, dass es auch in einer Pandemie noch ein einigermaßen „normales“ Leben gibt, in dem eben auch mal gestritten wird.

Ohne Corona befänden wir uns gerade mitten in der Fastnachtssaison. Vielleicht hätte es diese Angelegenheit sogar in eine Prunksitzung geschafft, garniert mit dem alten Faschingskracher „Es gibt kein Bier auf Hawaii“. Dort soll es jedoch sehr wohl verschiedene Biersorten geben – aber weder einen Rewe-Markt noch Produkte aus Distelhausen.

Es kommt eben immer auf die Perspektive an.