Erwin Pelzig gastiert am 10. April

Frank-Markus Barwasser steht seit über 20 Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Von 1998 bis 2015 war er bei ARD und ZDF mit seiner satirischen Talkshow „Pelzig hält sich“ zu sehen. Gemeinsam mit Urban Priol gab er bis 2013 den Gastgeber in der ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“. Aber am liebsten stand und steht er auf der Bühne.

Mit seinem neuen Kabarettprogramm „Der wunde Punkt“ gastiert Pelzig am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim (ursprünglich geplant für den 4. Juni 2021).

Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig gastiert im April in Tauberbischofsheim. © Dita Vollmond

„Der Mensch ist weder die Krone der Schöpfung noch der Mittelpunkt des Universums, und der Homo Sapiens ist im Grunde auch nur ein triebgesteuerter Affe, der nichts im Griff hat. Sigmund Freud hielt diese bitteren Erkenntnisse für die drei großen Kränkungen der Menschheit. Seit Freud sind noch ein paar Kränkungen mehr entdeckt worden und die Corona-Krise beweist erneut die maßlose Selbstüberschätzung des Menschen. Vor allem legt sie die größte Kränkung offen: des Menschen Sterblichkeit. Wird künstliche Intelligenz helfen, die Sterblichkeit abzuschaffen? Oder wird künstliche Intelligenz nicht überhaupt die Mutter aller Kränkungen, weil sie den Homo Sapiens zum Statisten degradiert und überflüssig macht?“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Veranstalters, und weiter: „Welche Chancen es gibt, die Anwesenheit unserer Spezies auf der Erde weiterhin zu rechtfertigen, will Frank-Markus Barwasser in seinem neuen Kabarettprogramm aufzeichnen.“

Dafür schickt er wiederum sein Alter Ego, den unerschütterlichen Erwin Pelzig auf die Bühne – damit bei aller Kränkung zumindest die Zuversicht nicht auf der Strecke bleibt.