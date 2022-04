Tauberbischofsheim. Die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheimbietet erstmalig Bewegungskurse an. In zehn Kurseinheiten zu je 60 Minuten können Mitglieder wie auch Nicht-Mitglieder ihre Gesundheit durch Bewegung fördern und Spaß dabei haben. Inhaltlich bieten die Kurse eine optimale Ergänzung an das bestehende Dauerangebot der Turnabteilung. Die fünf Kursangebote sind: HipHop-Funky-Jazz für Jugendliche, Modern Dance für Erwachsene, Senso-Fit – gestürzt wird nicht für Ältere; sowie zwei von der Krankenkasse bezuschusste Kurse: Sport in der Schwangerschaft und Stress im Job – Fit im Rücken. Kursbeginn ist Ende April 2022. Nähere Informationen unter www.tsv-tbb-turnen.de oder unter 09341/600204.

