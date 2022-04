Erstkommunion

Tauberbischofsheim. 14 Kinder aus St. Bonifatius, Tauberbischofsheim, feierten am Sonntag das Fest der ersten heiligen Kommunion in der Bonifatiuskirche. Dies war Coronabedingt der erste von insgesamt drei feierlichen Gottesdiensten. Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger hat die Kinder gemeinsam mit fünf Katecheten und -innen vorbereitet. Festgottesdienst und Vorbereitung standen unter dem Motto: „Wir sind Gottes Melodie.“ Kooperator Pater Kasimir Fieden zeigte unter anderem den Kindern in seiner Predigt auf, wie man zu einem Teil der Melodie Gottes im Alltag werden kann. Bild: Martin Vierneisel

