Erster Preis für Anna Kreutzer

Tauberbischofsheim. Ein hervorragendes Ergebnis zeigte Cellistin Anna Kreutzer beim Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall. Mit dem ersten Preis und 24 Punkten sicherte sie sich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb nach Pforzheim.

In der Solowertung musste die junge Cellistin Stücke aus verschiedenen Stilepochen interpretieren und wurde von einer fachkundigen Jury bewertet. Die professionelle Korrepetition übernahm die Klavierlehrerin der Richard-Trunk-Musikschule Jeanna Bechtold. Dieses hervorragende Abschneiden der Schülerin ist neben dem ausgezeichneten Können der jungen Musikerin nicht zuletzt auch dem Engagement ihres Lehrers Dimitrios Giouseljannis zu verdanken, der bei der Vorbereitung einen großen Einsatz zeigte. Dieser Erfolg ist sicher eine Ermutigung für andere Musikschüler und -innen, sich ebenfalls einmal in den kommenden Jahren für eine Teilnahme am Wettbewerb zu qualifizieren.

Anna Kreutzer mit ihrem Lehrer Dimitrios Giouseljannis. © Stadtverwaltung

Von der ausgezeichneten Leistung der jungen Cellistin der Richard-Trunk-Musikschule Tauberbischofsheim, können sich Interessierte schon bald beim Preisträgerkonzert überzeugen, das von der Sparkasse Tauberfranken ausgerichtet wird. Dieses besondere Konzert der regionalen „Stars“ findet am Montag, 2. Mai um 18 Uhr in der Tauber Philharmonie in Weikersheim statt. stv

