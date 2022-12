Erste Bewohner ziehen Mitte Januar ein

Bagger fahren, Paletten mit Steinen werden bewegt. Sowohl draußen als auch drinnen wird mächtig geschuftet. Das neue Haus Heimberg soll in der geplanten Bauzeit fertig werden. Am 16. Januar ziehen die ersten Bewohner im Pflegebereich ein.

Tauberbischofsheim. Stefanie Krömker, Hausoberin der Seniorenzentren der Gesundheitsholding Tauberfranken, ist begeistert, als sie durch das neue Haus Heimberg führt. Noch geht es über abgedeckte Treppen und einen verkleideten Fahrstuhl nach oben oder unten, an Leitern und Farbeimern vorbei, entlang riesiger Möbelkisten, die gerade aus einem Lastwagen entladen werden. Es herrscht reges Treiben im Neubau, der gar nicht so aussieht als wenn er in einem guten Monat bezugsfertig sein soll.

Bereits vor dem Haus beschreibt Krömker, wo was zu finden sein wird. Unten rechts vom Haupteingang aus wird die Tagespflege mit 30 Plätzen sein – zwei Gruppen mit maximal je 15 Personen. „Der Zugang erfolgt über die Kapellenstraße“, erläutert sie. Da können diejenigen, die den Tag über betreut und versorgt werden, unter einer Überdachung aussteigen und finden gleich hinter der Eingangspforte das Dienstzimmer für das Pflegepersonal.

Ein kurzes Stück dahinter öffnet sich links vom Gang ein großer Raum mit Küche. Selbst im tristen Dezembergrau lässt sich erahnen, dass dieser bei Sonnenschein lichtdurchflutet sein wird. Bodentiefe Fenster eröffnen den Blick nach draußen, wo jetzt noch schweres Gerät wirkt. Später einmal soll dort ein Garten mit drei Terrassen entstehen, der von der Tagespflege aus direkt zu begehen ist. Gleich neben dem ersten Gruppenraum befindet sich spiegelbildlich betrachtet der zweite – getrennt nur durch eine Wand, die für größere Veranstaltungen beiseite geschoben werden kann. Beide verfügen über einen separaten Ruheraum, der mit Betten für den Mittagsschlaf und Ruhesesseln ausgestattet wird.

Zugang zum Garten

Eine Brandschutztür trennt den Tagespflege- vom Mitarbeiter- und Haustechnikbereich. Über der Tagespflege finden sich im Garten- und im Stadtflügel jeweils 15 Zimmer. Im Erdgeschoss des Gartenflügels werden demenziell Erkrankte untergebracht. Sie haben direkten Zugang zum Garten, der in Richtung der Bonifatiuskirche ausgerichtet ist. Er wird speziell für die Bedürfnisse von Demenzkranken angelegt und entsprechend abgesichert. Im Stockwerk darüber wird die Kurzzeitpflege ebenfalls mit 15 Zimmern eingerichtet.

In den beiden oberen Stockwerken befindet sich die stationäre Pflege. Die 15 Zimmer pro Flügel – 60 insgesamt – haben eine Raumgröße von jeweils 19 Quadratmetern. Zwei Zimmer pro Stockwerk sind für Eheleute oder Geschwister mit einer Doppeltür verbunden. Wo die Trakte aufeinandertreffen, werden Treffpunkte mit Sofaecken und Sitzmöglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten geschaffen. Ein Rundlauf in jeder Etage durch beide Flügel ermöglicht auch bei schlechtem Wetter Bewegung.

Persönliche Ausstattung

„Wir bringen noch Vorhänge an“, erläutert Stefanie Krömker zur Zimmergestaltung. „Es gibt aber noch eine dritte Schiene, so dass jeder auch seinen eigenen Vorhang mitbringen kann“, verweist sie auf Möglichkeiten zur persönlichen Ausstattung.

Herzstück jeder Etage ist der große, helle Gemeinschaftsraum mit einer riesigen Loggia. In der Küche kann gemeinsam gekocht oder gebacken werden, Frühstück und Abendessen werden nach individuellen Wünschen gerichtet. Niemand muss lange zuvor ankreuzen, was er morgens oder abends essen will. Das hauswirtschaftliche Personal gehe auf die Wünsche ein. Mittags wird allerdings weiterhin das zuvor ausgesuchte und in Bad Mergentheim gekochte Gericht serviert.

Der Pflegebereich und das Betreute Wohnen werden durch den Verwaltungstrakt verbunden. Im Erdgeschoss ist der zentrale Saal mit Essenausgabe angesiedelt. Das gewählte Menü wird den Bewohnern – wie bisher auch im alten Haus Heimberg – an den Platz gebracht. Durch die bodentiefen zum gepflasterten Eingangsbereich zu öffnenden Fenster kann der Raum mit Stühlen und Tischen im Sommer erweitert werden. Ebenerdig erreicht man von dort den Garten, dessen Terrassen drei Wege queren sollen.

Über 60 seniorengerechte und barrierefreie Wohnungen verfügt das Betreute Wohnen. Alle haben entweder Balkon oder Loggia und ebenfalls bodentiefe Fenster. „Von 60 Wohnungen sind 53 bereits vergeben“, so Ute Emig-Lange, Pressesprecherin der Gesundheitsholding Tauberfranken. Bei der Küchenfrage, die zu Jahresbeginn für großen Ärger gesorgt hat, sei eine Einigung erzielt worden, informiert Einrichtungsleiter Marcel Hofmann. Für die neue Küche mit Backofen zahle jeder über zehn Jahre 27 Euro pro Monat mehr an Miete. „Da hat es keinen Widerspruch gegeben“, so Hofmann. Wer neu zuziehe, könne seine eigene Küche mitbringen.

Nebenkosten

Die „Interessengemeinschaft Haus Heimberg“, die sich im Rahmen des Neubaus aus dem Kreis des Betreuten Wohnens gebildet hat, sieht das anders. „Viele können nicht verstehen, warum sie die alten Küchen aus dem jetzigen Haus Heimberg nicht ausbauen und mitnehmen dürfen“, so Heidi Jost. Mit 27 Euro pro Monat werde die neue Küche quasi geleast. Mitgeteilt worden sei auch, dass die Nebenkosten gesondert ausgewiesen würden. Ursprünglich hieß es, dass im Quadratmeterpreis von 21 Euro Wasser, Strom und Heizung inklusive seien.

Jährliche Verbrauchsabrechnung

Laut Ute Emig-Lange liegt der Quadratmeterpreis jetzt bei 19,50 Euro warm einschließlich eines Nebenkostenabschlags für Heizung und Wasser. Die Verbrauchskosten werden jährlich abgerechnet. Die Stromkosten kommen separat hinzu, weil sich jeder seinen Anbieter und Tarif selbst auswählen könne. Was angeschafft werden müsse, sei allerdings eine Waschmaschine und bei Bedarf ein Trockner. Durch die lichtunabhängige Lüftung sei es aber auch möglich, im Badezimmer einen Wäscheständer aufzustellen, ohne Angst vor Schimmel zu haben. Die Gemeinschaftswaschküche gibt es im neuen Haus nicht mehr. „Die jetzigen Waschmaschinen geben wir günstig ab, weil wir sie ja nicht mehr brauchen“, so die Hausoberin.

Dafür wird es weiter die Möglichkeit geben, sich vor Ort aufhübschen zu lassen. „Wir haben einen Friseur gefunden, der ins Haus kommt“, freut sich Ute Emig-Lange.

An einem Tag der offenen Tür am 11. Januar können sich Interessierte das neue Haus Heimberg von 13 bis 16 Uhr anschauen. Die ersten Bewohner im Pflegebereich werden am 16. und 17. Januar einziehen, das Betreute Wohnen soll in der darauffolgenden Woche folgen.